Азаренко попали ногой по лицу во время празднования выхода в финал Кубка Федерации

В конце декабря 2016 года теннисистка родила сына.
Сегодня 13:25
Фото: Eurosport
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила случайный удар ногой по лицу во время празднования победы сборной в полуфинале Кубка Федерации над Швейцарией.
Экс-первая ракетка мира Азаренко, в конце декабря родившая сына, не принимала участия в матче, но подошла к команде в тот момент, когда теннисистки и тренеры качали одержавшую решающую победу Арину Соболенко, и получила случайный, но чувствительный удар ногой по лицу.
Сборная Беларуси обыграла Швейцарию со счетом 3-1 и вышла в финал Кубка Федерации впервые в своей истории. В финале белорусские теннисистки сыграют с США.
Финал пройдет 11-12 ноября в Минске.
Экс-первая ракетка мира Азаренко, в конце декабря родившая сына, не принимала участия в матче, но подошла к команде в тот момент, когда теннисистки и тренеры качали одержавшую решающую победу Арину Соболенко, и получила случайный, но чувствительный удар ногой по лицу.
Сборная Беларуси обыграла Швейцарию со счетом 3-1 и вышла в финал Кубка Федерации впервые в своей истории. В финале белорусские теннисистки сыграют с США.
Финал пройдет 11-12 ноября в Минске.
Ouch, Vika got kicked in the face during the celebration pic.twitter.com/4of9EbQfjY— Mike (@mrenzaero) 23 апреля 2017 г.