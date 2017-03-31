Серена Уильямс ждет рождения ребенка осенью - представитель теннисистки

В декабре 2016 года спортсменка сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем.
Сегодня 09:50
Фото: Getty Images
Представитель 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс Келли Буш Новак подтвердила, что теннисистка ожидает рождения ребенка этой осенью.
Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью "20 недель". Позднее эта запись была удалена со страницы Уильямс.
"Рада подтвердить, что Серена ждет рождения ребенка осенью", - сообщила Буш Новак.
В декабре 2016 года спортсменка сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном. Ее жених - один из основателей Reddit.
В последний раз Серена выходила на корт в официальном матче в январе, когда в финале Australian Open - 2017 она обыграла свою сестру Винус.
Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью "20 недель". Позднее эта запись была удалена со страницы Уильямс.
"Рада подтвердить, что Серена ждет рождения ребенка осенью", - сообщила Буш Новак.
В декабре 2016 года спортсменка сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном. Ее жених - один из основателей Reddit.
В последний раз Серена выходила на корт в официальном матче в январе, когда в финале Australian Open - 2017 она обыграла свою сестру Винус.
It's official! @SerenaWilliams and @AlexisOhanian are expecting a baby this fall--> https://t.co/n7ZAn7ZJXz pic.twitter.com/zuL0r5RAHt— WTA (@WTA) 19 апреля 2017 г.