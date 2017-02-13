Юлия Путинцева снялась с матча во втором круге турнира в Дохе

Ранее первая ракетка Казахстана обыграла 15-ю теннисистку мира.
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Путинцева - Бачински 1:0 ТП
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в женском одиночном разряде турнира серии WTA Qatar Total Open, который проходит в Дохе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче второго круга Путинцева отказалась от продолжения борьбы с пуэрториканкой Моникой Пуиг при счете 2:6, 6:4, 1:2. На тот момент встреча продолжалась один час 48 минут.
Напомним, в первом круге Путинцева встречалась с 15-й ракеткой мира швейцарской теннисисткой Тимеей Бачински. При счете 6:1 в пользу первой ракетки Казахстана швейцарка отказалась от продолжения борьбы. На прошлой неделе Путинцева помогла Казахстану во второй раз в истории пробиться в плей-офф второй Мировой группы, где соперником будет Канада.