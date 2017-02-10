С кем может сыграть Казахстан в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

Женская сборная Казахстана по теннису во второй раз в истории пробилась в эту стадию.
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Определились соперники сборной Казахстана по теннису по плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, Казахстан за право сыграть во второй Мировой группе может встретиться с Китайским Тайбеем (Россия - 1:4), Румынией (Бельгия - 1:3), Австралией (Украина - 1:3) или Италией (Словакия - 2:3).
Стоит отметить, что женская сборная Казахстана сыграет с одной из этих команд квалификационный турнир. Победители квалификации в следующем году будут выступать во второй Мировой группе, а проигравшие - в зональных группах. При этом в плей-офф победитель будет определяться в пяти матчах.
Напомним, что женская сборная Казахстана по теннису во второй раз в истории вышла в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. В борьбе за эту путевку казахстанские теннисистки обыграли спортсменок из Японии в трехматчевом противостоянии со счетом 2:1.