Казахстан сыграет с Японией за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации

Обе команды досрочно возглавили свои группы.
Ссылки по теме:
- Путинцева вывела Казахстан в решающий матч за право сыграть во второй Мировой группе Кубка Федерации
- Казахстанские теннисистки выиграли первый матч в Кубке Федерации
Соперником женской сборной Казахстана по теннису в матче за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации станет команда Японии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Япония досрочно возглавила группу В, одержав победу над Китаем в двух одиночных матчах. Сначала Наоми Осака обыграла Кай-Лин Жан со счетом 4:6, 6:1, 6:2. А затем Мисаки Дои победила Лин Жу в двух сетах с одинаковым счетом 7:6.
Матчевая встреча Казахстана и Японии состоится в Астане завтра, 11 февраля.
Напомним, женская сборная Казахстана досрочно возглавила группу А, обыграв в двух одиночных матчах команду Таиланда. Первыми на корт вышли Галина Воскобоева и Нича Лертпитаксинчай. В итоге казахстанская теннисистка одержала легкую победу со счетом 6:1, 6:1. Следом за ними первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева встретилась с Луксикой Кумхум и также одержала уверенную победу - 6:1, 6:3.