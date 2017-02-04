В финале я перенервничала и была очень уставшая - Юлия Путинцева

Первая ракетка Казахстана впервые в карьере вышла в финал турнира серии WTA.
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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева заявила, что перенервничала по ходу финального поединка турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором ей противостояла француженка Кристина Младенович.
Младенович выиграла теннисный турнир в Санкт-Петербурге, одержав в финале победу над Путинцевой в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.
"Я перенервничала. Слишком много думала, накручивала себя. Начало матча провалила, а потом начала выкарабкиваться. Кристина играла невероятно, показала высокий уровень. Не все от меня зависело сегодня. Младенович провела идеальный матч", - сказала Путинцева, слова которой приводит "Р-Спорт".
Она также отметила, что трехсетовые матчи со Светланой Кузнецовой и Доминикой Цибулковой сказались на ее состоянии. "Ситуация сегодня была сложная: я была очень уставшая, до этого провела сложные матчи. Я не могла двигаться как обычно. Но на матчболах я отпускала эту мысль и попадала на кураже", - добавила Путинцева.
Добавим, что для Путинцевой этот финал стал первым на турнирах серии WTA. На пути к решающему матчу она обыграла россиянку Светлану Кузнецову и словачку Доминику Цибулкову, которые входят в десятку мирового рейтинга.