Юлия Путинцева прокомментировала победу над двукратной обладательницей "Больших шлемов"

Первая ракетка Казахстана прошла Светлану Кузнецову.
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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала свою победу над россиянкой Светланой Кузнецовой в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.
"Поединок был очень напряженным, настоящие качели. Не смогла завершить игру в двух сетах по причине сильного волнения. Рада, что в итоге сумела побороть свои эмоции и победить. Не могу сказать, что болельщики, поддерживавшие Светлану, мне сильно мешали. Но иногда они кричали под руку "аут" или "сетка", и это, конечно, немного расстраивало. Сами соревнования организованы просто великолепно. Мне нравится покрытие кортов, и выступать здесь приятно и комфортно", - цитирует Путинцеву gotennis.ru.
Напомним, Путинцева вышла в полуфинал турнира в российском Санкт-Петербурге, обыграв Кузнецову со счетом 6:3, 6:7, 7:5.