Путинцева сыграет с восьмой ракеткой мира за выход в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

В соперницы первой ракетке Казахстана попалась Светлана Кузнецова.
1 февраля 23:29
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Юлия Путинцева. Фото с сайта gotennis.ru
Определилась соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой по четвертьфиналу турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ей стала россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:1, 6:3.
Напомним, ранее Путинцева вышла в четвертьфинал, переиграв немку Аннику Бек в двух сетах - 6:4, 6:0.
Путинцева, первая ракетка Казахстана, занимает 34 место в рейтинге WTA. Кузнецова же занимает восьмое место - лучший результат среди теннисисток России.
Матч Путинцева - Кузнецова состоится в Санкт-Петербурге 3 февраля.