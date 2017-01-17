Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой

Заявления 58-летнего комментатора вызвали шквал критики в адрес канала в Интернете.
Сегодня 15:33
Фото с сайта eurosport.ru
Комментатор американского телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сравнил американскую теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает "Р-Спорт".
Адлер сделал данное заявление во время матча второго круга Australian Open-2017 между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле (6:3, 6:2).
"Она не попала первым мячом, и Винус (предстает) во всей своей красе. Вы видите, Винус захватывает контроль и включает эффект гориллы. Заряжающе", - сказал в эфире Адлер.
Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в Интернете. Сам телеканал воздержался от комментариев.
Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал "братьями Уильямс" - Серену и Винус, обсуждая физические данные американских спортсменок.
Адлер сделал данное заявление во время матча второго круга Australian Open-2017 между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле (6:3, 6:2).
"Она не попала первым мячом, и Винус (предстает) во всей своей красе. Вы видите, Винус захватывает контроль и включает эффект гориллы. Заряжающе", - сказал в эфире Адлер.
Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в Интернете. Сам телеканал воздержался от комментариев.
Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал "братьями Уильямс" - Серену и Винус, обсуждая физические данные американских спортсменок.