Галина Воскобоева взяла два гейма у соперницы на старте Australian Open

Казахстанская теннисистка встречалась с 11-й сеяной соревнований.
Сегодня 12:46
0 Комментариев
Ссылки по теме:
Фото с сайта wtatennis.com
Представительница Казахстана Галина Воскобоева не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте турнира Воскобоева, занимающая 310-е место в мировом рейтинге, встречалась с 11-й сеяной украинкой Элиной Свитолиной. Казахстанка сумела взять у соперницы только два гейма, проиграв первую партию со счетом 0:6.
За час и семь минут, проведенные на корте, 22-летняя Свитолина записала в свой актив пять брейков и два эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 32-летняя Воскобоева дважды подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Украинка вышла вперед в личных встречах - 2:1.
Во втором раунде Australian Open Свитолина сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с американкой Джулией Боузрап.
Ранее барьер первого круга не смогла преодолеть другая представительница Казахстана Ярослава Шведова. Она в трех партиях уступила 27-й сеяной соревнований Ирине-Камелии Бегу из Румынии.
На старте турнира Воскобоева, занимающая 310-е место в мировом рейтинге, встречалась с 11-й сеяной украинкой Элиной Свитолиной. Казахстанка сумела взять у соперницы только два гейма, проиграв первую партию со счетом 0:6.
За час и семь минут, проведенные на корте, 22-летняя Свитолина записала в свой актив пять брейков и два эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 32-летняя Воскобоева дважды подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Украинка вышла вперед в личных встречах - 2:1.
Во втором раунде Australian Open Свитолина сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с американкой Джулией Боузрап.
Ранее барьер первого круга не смогла преодолеть другая представительница Казахстана Ярослава Шведова. Она в трех партиях уступила 27-й сеяной соревнований Ирине-Камелии Бегу из Румынии.