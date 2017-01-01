Eurosport включил интервью с Юлией Путинцевой в лучшие в 2016 году

Теннисистка является первой ракеткой Казахстана.

Eurosport включил интервью с первой ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой в лучшие интервью в 2016 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Специально для тех, кто пропустил большие и интересные откровения спортсменов, и вообще всех Eurosport.ru предлагает подборку мощнейших интервью, сделанных сайтом в 2016-м", - говорится в сообщении издания.

Интервью с Путинцевой было опубликовано на сайте 11 марта 2016 года с заголовком "Юлия Путинцева: "Есть такие персонажи, которые проходят мимо и смотрят в стену. Например, Шарапова".

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA от 2 января Юлия Путинцева располагается на 33-й строчке, опережая на четыре позиции Ярославу Шведову.