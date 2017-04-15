Казахстанские хоккеистки заняли второе место на чемпионате мира

Соревнования в группе "В" первого дивизиона прошли в Польше.
15 апреля 08:44
Фото с сайта the-steppe.com
Женская сборная Казахстана по хоккею заняла второе место в группе "В" первого дивизиона чемпионата мира, завершившегося в Катовице (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В последнем матче турнира казахстанские хоккеистки обыграли команду Италии со счетом 2:1. Заброшенными шайбами отметились Малика Алдабергенова и Алена Фукс.
Казахстан набрал десять очков в пяти матчах, завоевав "серебро". Первое место заняла команда Словении, в активе которой 12 баллов.