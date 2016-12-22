Бразильянка станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира после перехода в китайский клуб

Трансфер состоится летом.
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Фото с сайта goal.com
Форвард женской сборной Бразилии и французского ПСЖ Кристиана продолжит карьеру в чемпионате Китая.
Информацию о переходе телеканалу Fox Sport Brazil подтвердила пресс-служба клуба "Чаньчунь Жуйе". Трансфер состоится в летнее окно, но сумма, заплаченная за права на футболистку, пока остается неизвестной.
Сама Кристиана информацию о переезде в Китай не подтвердила. По информации Fox Sport Brazil, в "Чаньчунь Жуйе" она будет получать самую высокую зарплату в истории женского футбола, но точный размер ее оклада не уточняется.
31-летняя Кристиана с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории Олимпиады. Она четырежды играла на ОИ за сборную Бразилии.
На клубном уровне Кристиана профессионально выступает с 2006 года. Помимо чемпионата родной Бразилии, она играла во Франции, Германии, Швеции, США, России и Южной Корее.
Добавим, что в ноябре Кристиана в составе ПСЖ играла против казахстанского клуба "БИИК-Казыгурт" в Лиге чемпионов. Французский клуб уверенно победил в обоих матчах (4:1 и 3:0).
Информацию о переходе телеканалу Fox Sport Brazil подтвердила пресс-служба клуба "Чаньчунь Жуйе". Трансфер состоится в летнее окно, но сумма, заплаченная за права на футболистку, пока остается неизвестной.
Сама Кристиана информацию о переезде в Китай не подтвердила. По информации Fox Sport Brazil, в "Чаньчунь Жуйе" она будет получать самую высокую зарплату в истории женского футбола, но точный размер ее оклада не уточняется.
31-летняя Кристиана с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории Олимпиады. Она четырежды играла на ОИ за сборную Бразилии.
На клубном уровне Кристиана профессионально выступает с 2006 года. Помимо чемпионата родной Бразилии, она играла во Франции, Германии, Швеции, США, России и Южной Корее.
Добавим, что в ноябре Кристиана в составе ПСЖ играла против казахстанского клуба "БИИК-Казыгурт" в Лиге чемпионов. Французский клуб уверенно победил в обоих матчах (4:1 и 3:0).