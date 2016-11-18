AIBA признала женский чемпионат мира по боксу в Астане "лучшим событием" 2016 года

Отмечены "высокий уровень организации, прекрасное шоу и хорошая реализация проекта".
Сегодня 14:08
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Фото с сайта kfb.kz
Международная ассоциация бокса (AIBA) назвала чемпионат мира по боксу среди женщин, который прошел в мае в Астане, "лучшим событием" 2016 года в мире любительского бокса, сообщает официальный сайт КФБ.
Награду вручили исполнительному директору Казахстанской федерации бокса Бекжану Бектенову на специальной встрече AIBA, посвященной итогам года в Швейцарии. Отмечен "высокий уровень организации, прекрасное шоу на Барыс Арене и хорошая реализация проекта". В чемпионате мира в Астане приняли участие 295 спортсменок из 65 стран мира.
"Это лучший чемпионат не только в 2016 году, но и за всю 15-летнюю историю женского бокса, - сказала Джойс Боуэн, председатель женской комиссии AIBA. - Я восхищена его масштабом, четкой организацией и, конечно, теплым гостеприимством, которое Казахстан проявил по отношению ко всем участникам. Очень рада за Казахстанскую федерацию бокса, которая получила заслуженную награду и показала другим национальным федерациям пример проведения подобных спортивных мероприятий".
"Я поздравляю Казахстанскую федерацию бокса с этим выдающимся результатом, - заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву. - Этот чемпионат высоко поднял планку женского бокса во всем мире. В нем участвовали и легендарные чемпионки и молодые таланты. Астана стала точкой отсчета, по которой будут измерять уровень будущих турниров. В столице Казахстана - страны с давними боксерскими традициями - мы стали свидетелями грандиозного спортивного события".
Лучшими боксерами по итогам года названы олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Никола Адамс из Великобритании. В этом году AIBA учредила новый приз для "легендарных боксеров" (Legends Award), который получили Брахим Аслум, Владимир Кличко и Мэри Ком.
Награду вручили исполнительному директору Казахстанской федерации бокса Бекжану Бектенову на специальной встрече AIBA, посвященной итогам года в Швейцарии. Отмечен "высокий уровень организации, прекрасное шоу на Барыс Арене и хорошая реализация проекта". В чемпионате мира в Астане приняли участие 295 спортсменок из 65 стран мира.
"Это лучший чемпионат не только в 2016 году, но и за всю 15-летнюю историю женского бокса, - сказала Джойс Боуэн, председатель женской комиссии AIBA. - Я восхищена его масштабом, четкой организацией и, конечно, теплым гостеприимством, которое Казахстан проявил по отношению ко всем участникам. Очень рада за Казахстанскую федерацию бокса, которая получила заслуженную награду и показала другим национальным федерациям пример проведения подобных спортивных мероприятий".
"Я поздравляю Казахстанскую федерацию бокса с этим выдающимся результатом, - заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву. - Этот чемпионат высоко поднял планку женского бокса во всем мире. В нем участвовали и легендарные чемпионки и молодые таланты. Астана стала точкой отсчета, по которой будут измерять уровень будущих турниров. В столице Казахстана - страны с давними боксерскими традициями - мы стали свидетелями грандиозного спортивного события".
Лучшими боксерами по итогам года названы олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Никола Адамс из Великобритании. В этом году AIBA учредила новый приз для "легендарных боксеров" (Legends Award), который получили Брахим Аслум, Владимир Кличко и Мэри Ком.