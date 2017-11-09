Президент НОК Кулибаев рассказал о переговорах с МОК перед Олимпиадой-2016 и борьбе с допингом

А комитет спорта отчитался о подготовке к зимним Играм-2018.
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Тимур Кулибаев. Фото с сайта КФБ
Президент Национального олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев на заседании внеочередной Генеральной ассамблее НОК рассказал о борьбе с допингом в казахстанском спорте, передает корреспондент Vesti.kz.
"Мы в целом поддерживаем позицию олимпийского движения по нулевой терпимости к допингу. И не на словах, а на деле. Мы поддерживаем чистых спортсменов. Это задача и государственная, и олимпийского движения. Перед отправкой на зимнюю Олимпиаду-2018 мы проведем тесты в Германии. Так мы делали перед летними Играми в Рио-де-Жанейро.
Вы знаете, что перед ОИ-2016 у нас была критическая ситуация. Были отозваны медали предыдущих Олимпиад. Мы попали в серьезную зону риска. НОК направил в Международный олимпийский комитет просьбу допустить наших спортсменов.Там провели тесты наших спортсменов. Поскольку у нас все было хорошо, нас допустили Играм в Рио, где мы показали лучший результат в истории. Я надеюсь, что такие же результаты по антидопинговым тестам у нас будут и перед зимней Олимпиадой", - поделился Кулибаев.
Заместитель комитета спорта Министерства культуры и спорта Ельсияр Канагатов подтвердил, что со спортсменами и тренерами ведется работа разъяснению серьезных последствий за применение допинга. Рассказал он и о подготовке к Олимпиаде.
"Перед командой поставлена задача завоевать не менее 60 лицензий по девяти видам спорта. На сегодня мы имеем 23 лицензии по трем видам спорта. В биатлоне, в фигурном катании и в шорт-треке. Благодаря удачному выступлению Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира мы выступаем двумя участницами", - проинформировал Канагатов.
Окончательный состав олимпийской команды будет назван в январе следующего года.
"В зависимости от ожидаемых результатов заключены контракты с ведущими спортсменами и тренерами с ежемесячной выплатой от 200 до 945 тысяч тенге. Приглашены 20 зарубежных тренеров-консультантов по таким видам спорта как шорт-трек, фристайл, фигурное катание, конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки и прыжки с трамплина", - поделился Канагатов.
Среди основных кандидатов на высокие результаты он назвал Алексея Полторанина, Юлию Галышеву, Дмитрия Рейхарда, Дениса Кузина и других лидеров по видам спорта.
"Ни один спортсмен не войдет в состав команды, пока мы не получим результат допинг-контроля из зарубежной лаборатории", - сказал Канагатов.
Напомним, зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пченчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
"Мы в целом поддерживаем позицию олимпийского движения по нулевой терпимости к допингу. И не на словах, а на деле. Мы поддерживаем чистых спортсменов. Это задача и государственная, и олимпийского движения. Перед отправкой на зимнюю Олимпиаду-2018 мы проведем тесты в Германии. Так мы делали перед летними Играми в Рио-де-Жанейро.
Вы знаете, что перед ОИ-2016 у нас была критическая ситуация. Были отозваны медали предыдущих Олимпиад. Мы попали в серьезную зону риска. НОК направил в Международный олимпийский комитет просьбу допустить наших спортсменов.Там провели тесты наших спортсменов. Поскольку у нас все было хорошо, нас допустили Играм в Рио, где мы показали лучший результат в истории. Я надеюсь, что такие же результаты по антидопинговым тестам у нас будут и перед зимней Олимпиадой", - поделился Кулибаев.
Заместитель комитета спорта Министерства культуры и спорта Ельсияр Канагатов подтвердил, что со спортсменами и тренерами ведется работа разъяснению серьезных последствий за применение допинга. Рассказал он и о подготовке к Олимпиаде.
"Перед командой поставлена задача завоевать не менее 60 лицензий по девяти видам спорта. На сегодня мы имеем 23 лицензии по трем видам спорта. В биатлоне, в фигурном катании и в шорт-треке. Благодаря удачному выступлению Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира мы выступаем двумя участницами", - проинформировал Канагатов.
Окончательный состав олимпийской команды будет назван в январе следующего года.
"В зависимости от ожидаемых результатов заключены контракты с ведущими спортсменами и тренерами с ежемесячной выплатой от 200 до 945 тысяч тенге. Приглашены 20 зарубежных тренеров-консультантов по таким видам спорта как шорт-трек, фристайл, фигурное катание, конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки и прыжки с трамплина", - поделился Канагатов.
Среди основных кандидатов на высокие результаты он назвал Алексея Полторанина, Юлию Галышеву, Дмитрия Рейхарда, Дениса Кузина и других лидеров по видам спорта.
"Ни один спортсмен не войдет в состав команды, пока мы не получим результат допинг-контроля из зарубежной лаборатории", - сказал Канагатов.
Напомним, зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пченчхане пройдут с 9 по 25 февраля.