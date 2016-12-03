Глава британского антидопингового агентства призывает отстранить Россию от Олимпийских игр-2018

Также он считает, что россияне не должны были участвовать в Играх в Рио.

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Как сообщает P-Cпорт, глава британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.



Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга.



Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде в Рио.



"Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно - они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость. Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Просто невероятно, что было сделано (в России). Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт", - цитирует Кенворти Би-би-си.