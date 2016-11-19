Эстафета передана Ассоциации джиу-джитсу.
Сегодня 12:10
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Фото предоставлено общественным объединением "ЖАҢА АСАР"
Спортивные ассоциации Казахстана запустили благотворительную эстафету, сообщает общественное объединение "ЖАҢА АСАР".
В Астане в рамках ежегодного международного турнира по рукопашному бою памяти чемпиона мира, майора полиции Руслана Муканова, состоялась благотворительная акция в поддержку шестилетнего Темирлана Кошанова с диагнозом ДЦП и эпилепсия. Все вырученные средства, а это свыше 250 тысяч тенге, пойдут на его лечение.
Всего в спортивном состязании приняли участие 150 спортсменов из Казахстана и Кыргызстана. В общей сложности состоялось более 100 боев. Организаторами выступили Общественное объединение "ЖАҢА АСАР" и Всеказахстанская ассоциация рукопашного боя.
"Мы запустили данную эстафету с целью не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и привлечь спортсменов с активной гражданской позицией к участию в социальных проектах, стать частью череды добрых дел. На что спортивные ассоциации Казахстана сразу же откликнулись", - рассказал вице-президент объединения Серик Баймуканов.
Сейчас эстафета передана Ассоциации джиу-джитсу. Так, 28 декабря в стенах Евразийского национального университета имени Гумилева состоится благотворительный семинар бразильского мастера, известного джитсера Эдуардо Вентуро.
Также в добром деле принял участие казахстанский боксер Серик Сапиев. Олимпийский чемпион оставил автограф на перчатках, которые выставлены на аукцион в Инстаграме актера и шоумена Даута Шайхисламова. Акция направлена на сбор средств для лечения малыша Алана Леончук. Всю необходимую информацию можно найти здесь.
В Астане в рамках ежегодного международного турнира по рукопашному бою памяти чемпиона мира, майора полиции Руслана Муканова, состоялась благотворительная акция в поддержку шестилетнего Темирлана Кошанова с диагнозом ДЦП и эпилепсия. Все вырученные средства, а это свыше 250 тысяч тенге, пойдут на его лечение.
Всего в спортивном состязании приняли участие 150 спортсменов из Казахстана и Кыргызстана. В общей сложности состоялось более 100 боев. Организаторами выступили Общественное объединение "ЖАҢА АСАР" и Всеказахстанская ассоциация рукопашного боя.
"Мы запустили данную эстафету с целью не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и привлечь спортсменов с активной гражданской позицией к участию в социальных проектах, стать частью череды добрых дел. На что спортивные ассоциации Казахстана сразу же откликнулись", - рассказал вице-президент объединения Серик Баймуканов.
Сейчас эстафета передана Ассоциации джиу-джитсу. Так, 28 декабря в стенах Евразийского национального университета имени Гумилева состоится благотворительный семинар бразильского мастера, известного джитсера Эдуардо Вентуро.
Также в добром деле принял участие казахстанский боксер Серик Сапиев. Олимпийский чемпион оставил автограф на перчатках, которые выставлены на аукцион в Инстаграме актера и шоумена Даута Шайхисламова. Акция направлена на сбор средств для лечения малыша Алана Леончук. Всю необходимую информацию можно найти здесь.