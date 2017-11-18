Мы каждый матч боролись, не сдавались. Будем закреплять свой результат - главный тренер БК "Астана"

Костас Флеваракис прокомментировал первую победу команды.

Главный тренер БК "Астана" Костас Флеваракис, комментируя первую домашнюю победу над красноярским "Енисеем" в Единой Лиге ВТБ, разобрал игру своей команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы сыграли в очень хороший баскетбол, особенно в первых трех четвертях. Показали то, что я хочу. Мы очень хорошо двигали мяч в нападении, очень грамотно действовали в защите. Есть у нас небольшая проблема - это менеджмент персональных замечаний. Так получилось с Джастином, который хорошо начал матч, но потом из-за трех персональных замечаний он был вынужден сесть на скамейку. Были также проблемы с персональными замечаниями у других лидеров - набрали по два фола и я не хотел их очень много использовать. Но все, кто вышел со скамейки, очень сильно пригодились и показали хорошую игру.

Уже середина ноября, и мы провели только первый матч на своей домашней арене. Потому что с ЦСКА мы играли не на велотреке, а на "Барыс Арене". И это был большой вопрос для всех - как команда себя проявит, как на домашнем паркете сыграет. Очень важно, что мы одержали победу в первой игре на этой арене. Мы выиграли команду, у которой примерно такие же цели, как у нас.

У нас была проблема в завершении игры, в четвертой четверти. Конечно, если у нас есть амбиции, нам нужно улучшить завершение.

Но когда ты повел много очков по ходу игры, появляется небольшая расслабленность. Игроки избавились от психологического давления, повели много очков, игра была выиграна и, понятно, где-то расслабились. И эта расслабленность в четвертой четверти показала, насколько "Енисей" сильная команда, как быстро они сократили разницу в счете, и все зрители увидели, насколько они хороши. И это еще раз подчеркивает, насколько хорошо мы провели три четверти. Что у нас был такой задел, что, несмотря на то, что мы расслабились и дали "Енисею" почувствовать игру, все равно мы выиграли.

Сейчас у нас перерыв из-за игр сборной. Я очень оптимистичен насчет сборной Казахстана, я верю в команду. Я думаю, ребята сыграют хорошо. Но если спросите меня, нужен ли этот перерыв, я точно ответить не смогу. Конечно, многие давно не видели свои семьи, это было бы весьма кстати. Но я, наверное, не хотел бы, чтобы была у нас пауза. Мы хотим достичь баланса. Не поймите меня неправильно, у всех команд это окно. Но мы, наверно, одна из немногих команд, которая выступает в разных турнирах с разными регламентами и не везде может играть полным составом.

Если говорить в общем, я считаю, что мы выступили в этой половине сезона неплохо. Есть где-то усталость у ребят, потому что было много игр на выезде. Даже с "Енисеем" если кто-то выступил слабее, чем от него ожидали, на это есть причина.

Мы успешно выступили на Кубке азиатских чемпионов, выиграли в Перми и у "Енисея", хорошо сыграли с "Химками". Надо отметить, что мы каждый матч боролись, не сдавались. Будем продолжать работать и закреплять свой результат", - сказал Флеваракис.

Напомним, "Астана" на своей арене победила "Енисей" со счетом 92:75. Следующий матч казахстанский клуб проведет 10 декабря, когда дома встретится с "Локомотив-Кубанью".

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