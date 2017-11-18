Мы каждый матч боролись, не сдавались. Будем закреплять свой результат - главный тренер БК "Астана"

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Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
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Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
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Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
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Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
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Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
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Бунедкор Бухоро 3:0
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Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Брайтон Сток Сити 02:00
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Интер Аталанта 2:0
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Металлург Мг Торпедо НН 20:00
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Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
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Наполи Шахтер Д 01:45
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Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
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Аят Шахтер
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Мы каждый матч боролись, не сдавались. Будем закреплять свой результат - главный тренер БК "Астана"

Костас Флеваракис прокомментировал первую победу команды.

Юлия Милова Юлия Милова

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Костас Флеваракис. Фото Vesti.kz©
Костас Флеваракис. Фото Vesti.kz©

Главный тренер БК "Астана" Костас Флеваракис, комментируя первую домашнюю победу над красноярским "Енисеем" в Единой Лиге ВТБ, разобрал игру своей команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы сыграли в очень хороший баскетбол, особенно в первых трех четвертях. Показали то, что я хочу. Мы очень хорошо двигали мяч в нападении, очень грамотно действовали в защите. Есть у нас небольшая проблема - это менеджмент персональных замечаний. Так получилось с Джастином, который хорошо начал матч, но потом из-за трех персональных замечаний он был вынужден сесть на скамейку. Были также проблемы с персональными замечаниями у других лидеров - набрали по два фола и я не хотел их очень много использовать. Но все, кто вышел со скамейки, очень сильно пригодились и показали хорошую игру. 

Уже середина ноября, и мы провели только первый матч на своей домашней арене. Потому что с ЦСКА мы играли не на велотреке, а на "Барыс Арене". И это был большой вопрос для всех - как команда себя проявит, как на домашнем паркете сыграет. Очень важно, что мы одержали победу в первой игре на этой арене. Мы выиграли команду, у которой примерно такие же цели, как у нас. 

У нас была проблема в завершении игры, в четвертой четверти. Конечно, если у нас есть амбиции, нам нужно улучшить завершение. 

Но когда ты повел много очков по ходу игры, появляется небольшая расслабленность. Игроки избавились от психологического давления, повели много очков, игра была выиграна и, понятно, где-то расслабились. И эта расслабленность в четвертой четверти показала, насколько "Енисей" сильная команда, как быстро они сократили разницу в счете, и все зрители увидели, насколько они хороши. И это еще раз подчеркивает, насколько хорошо мы провели три четверти. Что у нас был такой задел, что, несмотря на то, что мы расслабились и дали "Енисею" почувствовать игру, все равно мы выиграли. 

Сейчас у нас перерыв из-за игр сборной. Я очень оптимистичен насчет сборной Казахстана, я верю в команду. Я думаю, ребята сыграют хорошо. Но если спросите меня, нужен ли этот перерыв, я точно ответить не смогу. Конечно, многие давно не видели свои семьи, это было бы весьма кстати. Но я, наверное, не хотел бы, чтобы была у нас пауза. Мы хотим достичь баланса. Не поймите меня неправильно, у всех команд это окно. Но мы, наверно, одна из немногих команд, которая выступает в разных турнирах с разными регламентами и не везде может играть полным составом. 

Если говорить в общем, я считаю, что мы выступили в этой половине сезона неплохо. Есть где-то усталость у ребят, потому что было много игр на выезде. Даже с "Енисеем" если кто-то выступил слабее, чем от него ожидали, на это есть причина. 

Мы успешно выступили на Кубке азиатских чемпионов, выиграли в Перми и у "Енисея", хорошо сыграли с "Химками". Надо отметить, что мы каждый матч боролись, не сдавались. Будем продолжать работать и закреплять свой результат", - сказал Флеваракис.

Напомним, "Астана" на своей арене победила "Енисей" со счетом 92:75. Следующий матч казахстанский клуб проведет 10 декабря, когда дома встретится с "Локомотив-Кубанью". 

Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?

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