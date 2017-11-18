У "Астаны" была стрессовая ситуация, но мы показали очень хороший баскетбол и сыграли с "Енисеем" раскованно - Каселакис

Форвард - о первой домашней победе.
Ссылки по теме:
- Капитан БК "Астана" прокомментировал первую домашнюю победу команды в Единой Лиге ВТБ
- Баскетболисты "Астаны" одержали вторую победу в Единой лиге ВТБ
Греческий форвард "Астаны" Леонидас Каселакис в матче Единой Лиги ВТБ с красноярским "Енисеем" стал лучшим игроком своей команды, обновив сразу несколько личных рекордов - по набранным очкам (25), эффективности (28), точным броскам с игры (восемь), проценту их реализации (66,7%) и трехочковым (пять из восьми - 62,5%).
Комментируя первую домашнюю победу своей команды в сезоне, Каселакис отметил, что находится в хорошей форме, но не ставит перед собой задачу забивать больше всех, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Для нас это очень большая победа, - отметил Каселакис. - У нас была долгая серия выездных матчей, мы очень хотели одержать победу, и у нас была очень хорошая игра с "Пармой". Но, к сожалению, на прошлой неделе игра с "Калевом" была неудачной. Я считаю, с "Енисеем" мы показали очень хороший баскетбол, особенно три четверти. У нас была очень хорошая подготовка к этой игре, и тренер сильно готовил нас, особенно психологически, потому что ни для кого не секрет, что у нас была стрессовая ситуация. Но мы смогли раскованно сыграть. Но я хорошо знаю тренера и знаю, что он сейчас недоволен, потому что мы сыграли плохо в четвертой четверти. Сейчас у легионеров "Астаны" небольшая пауза, а казахстанцы будут играть в составе сборной. У нас есть время восстановиться. И следующие домашние матчи покажут, насколько мы готовы, насколько мы боеспособны. Я хотел бы пожелать успеха сборной Казахстана, там будет играть большинство моих товарищей по команде. Я буду смотреть матчи из Греции. Потом мы с ними воссоединимся на небольшом сборе в Литве и продолжим подготовку к домашним матчам.
- Вторую игру подряд ты набираешь много очков, становишься одним из самых результативных в команде. Можешь сказать, что набрал оптимальную форму?
- Если говорить о моей результативности, я не тот игрок, который набирает много очков, я не атакующий игрок. Я в форме. Но не в очках дело. Я сделаю все ради результата команды - подборы, где-то хорошая защита, где-то умный фол. Самое главное, что тренер мне доверяет и дает играть, как я хочу.
Напомним, "Астана" на своей арене победила "Енисей" со счетом 92:75. Следующий матч казахстанский клуб проведет 10 декабря, когда дома встретится с "Локомотив-Кубанью".