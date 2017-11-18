Капитан БК "Астана" прокомментировал первую домашнюю победу команды в Единой Лиге ВТБ

Рустам Ергали считает, что команда выполнила все установки тренера.
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Капитан БК "Астана" Рустам Ергали прокомментировал первую домашнюю победу своей команды в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его словам, команда справилась с лидерами и атаками красноярского "Енисея".
"Наверное, больше сказался настрой. Все-таки это был домашний матч. Тут все факторы сыграли. Нам нужно было доказать, что мы можем хорошо играть. Слава Богу, у нас игра пошла. Получались наши броски. И мы справились с нападением и лидерами соперника, это самое главное. Мы выполнили все установки тренера",- сказал Ергали.
Напомним, "Астана" на своей арене победила "Енисей" со счетом 92:75. Следующий матч казахстанский клуб проведет 10 декабря, когда дома встретится с "Локомотив-Кубанью".