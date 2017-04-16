"Астане" попался в плей-офф действующий чемпион Евролиги. Но мы сдаваться не собираемся - Иан Миллер

Баскетболист подвел итоги регулярного чемпионата.

Настоящим баскетбольным "триллером" завершился для ПБК "Астана", входящего в состав Президентского клуба, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Соперником по последнему матчу "регулярки" была одна из сильнейших команд чемпионата - "Химки" из Подмосковья. И хотя эта встреча для "Астаны", в отличие от гостей, уже решивших турнирную задачу, ничего не меняла в таблице, казахстанский клуб сумел дать сопернику настоящий бой. Уступая по ходу встречи около 20 очков, баскетболисты казахстанской команды едва не вырвали победу, уступив в итоге всего три очка. Одним из самых результативных в этом матче стал американский легионер "Астаны" Иан Миллер (12+9 передач), который в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги регулярного чемпионата.

- Иан, очень захватывающим получился матч с "Химками". Что все-таки помешало вырвать победу?

- Мы начали очень расслабленно, где-то не нашли свой игровой темп. Потом, когда мы уже вернулись в игру, мы потратили все свои силы. Было несколько досадных ошибок, досадных потерь, которые нам не позволили выиграть эту игру.

- "Химки" - один из грандов чемпионата, команда, с бюджетом которой "Астана" не может конкурировать, но которой оказала достойное сопротивление на паркете. Что ты скажешь об этом сопернике?

- Если говорить о "Химках", они в начале игры очень грамотно выполнили установку тренера. Все свои комбинации они разыгрывали, все сделали правильно. Был момент, когда мы вроде бы сломали игру, но они все равно придерживались своего игрового плана и выиграли эту игру.

- Регулярный чемпионат позади, и это твой первый сезон в "Астане". Насколько ты им доволен?

- Если подводить итог сезона одной фразой, я горжусь своей командой. Потому что когда мы начинали этот сезон, все считали, что мы аутсайдеры, что мы закончим этот сезон на последнем месте. Но у нас, у нашего главного тренера был другой план. И мы боролись до конца, начиная с первого дня регулярного чемпионата и заканчивая последней игрой с "Химками". И мы доказали, что мы та команда, которая может играть в плей-офф. И вот сейчас мы настраиваемся на матчи плей-офф. У нас впереди еще "финал четырех" Нацлиги Казахстана. Будем стараться побеждать во всех этих встречах.

- В первом раунде плей-офф у "Астаны" соперник очень серьезный - ЦСКА. Тяжело придется?

- ЦСКА - это действующий чемпион Евролиги, это очень серьезный соперник. Но мы сдаваться не собираемся. Мы готовы бороться с каждой командой. Будем стараться реализовать каждый свой шанс и посмотрим, что будет.

Напомним, что регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ "Астана" завершила на восьмом месте и в первом раунде плей-офф сыграет с лидером турнирной таблицы - московским ЦСКА. А 21 и 23 апреля столичная команда будет принимать "финал четырех" Национальной лиги Казахстана. В рамках полуфинала "Астана" встретится с победителем высшей лиги - костанайским "Тоболом".

Фото с сайта ПБК "Астана"