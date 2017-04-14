Мы ожидали, что игра с "УНИКСом" будет тяжелой. У наших команд разный уровень - тренер ПБК "Астана"

Илиас Папатеодору прокомментировал поражение в Казани.
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Главный тренер ПБК "Астана" Илиас Папатеодору, комментируя поражение от "УНИКСа", отметил, что соперники были разных уровней.
"Мы ожидали, что игра будет трудной и помнили, что "УНИКС" три дня назад дома проиграл "Локомотиву". Но у наших команд разный уровень. И все же мы не должны были так неуверенно действовать в первой половине. "УНИКС" играл в баскетбол, а мы просто смотрели. Поэтому хозяева и забили нам в первой половине 48 очков. Мы все это обсудили в перерыве в раздевалке с игроками. И, как результат, после большого перерыва мы стали защищаться агрессивно. Да, мы достаточно много фолили, но иначе против таких игроков, как Кино Колом и Кит Лэнгфорд, не сыграть. Тем не менее соперник во второй половине забил всего 35 очков. Значит, мы сыграли гораздо лучше, но и этого было недостаточно, чтобы обыграть такую команду как "УНИКС". Желаю казанцам успеха в плей-офф", - цитирует Папатеодору официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, "Астана" проиграла в Казани в предпоследнем матче регулярного чемпионата, но осталась в зоне выхода в плей-офф.