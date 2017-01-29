Баскетболисты "Астаны" потерпели четвертое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

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Фото с официального сайта "Астаны"
Баскетболисты Президентского клуба "Астана" проиграли эстонскому "Калеву" в домашнем матче Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 5 февраля, в столице Казахстана и завершилась со счетом 72:78 в пользу гостей.
Отрыв баскетболисты "Калева" сделали в первых двух четвертях, в которых были сильнее соперника. За "Астаной" остались заключительные две четверти, но этого не хватило для победы.
Поражение от "Калева" стало для "Астаны" девятым в сезоне и четвертым подряд. Последний раз столичный клуб побеждал 8 января, когда дома обыграл "Нижний Новгород" - 93:84.
Следующий матч "Астана" проведет 15 февраля в Краснодаре. Игра с клубом "Локомотив-Кубань" начнется в 23:00 по времени столицы Казахстана.
Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 5 февраля, в столице Казахстана и завершилась со счетом 72:78 в пользу гостей.
Отрыв баскетболисты "Калева" сделали в первых двух четвертях, в которых были сильнее соперника. За "Астаной" остались заключительные две четверти, но этого не хватило для победы.
Поражение от "Калева" стало для "Астаны" девятым в сезоне и четвертым подряд. Последний раз столичный клуб побеждал 8 января, когда дома обыграл "Нижний Новгород" - 93:84.
Следующий матч "Астана" проведет 15 февраля в Краснодаре. Игра с клубом "Локомотив-Кубань" начнется в 23:00 по времени столицы Казахстана.