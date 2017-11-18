В Талдыкоргане состоится первый тур чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Высшей лиги

Он пройдет с 22 по 27 ноября.
Сегодня 17:59
Фото с сайта volley.kz
С 22 по 27 ноября в Талдыкоргане проходит первый тур чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Высшей лиги, сообщает Управление внутренней политики Алматинской области.
"Уважаемые жители и гости Алматинской области! С 22 по 27 ноября 2017 года состоится первый тур чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд высшей лиги.
Начало соревнований и место проведения: с 22 ноября в 10:00 часов, город Талдыкорган, дворец спорта "Жастар", - говорится в сообщении.