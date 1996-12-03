Как играл и забивал главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк

Телеканал "Наш футбол" показал 55 голов бывшего нападающего сборной СССР и России, а ныне главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка. 30 ноября ему исполнилось 55 лет.
В карьере Бородюка были такие клубы, "Факел" из Воронежа, московское и вологодское "Динамо", немецкие "Шальке", "Фрайбург" и "Ганновер", московские "Локомотив" и "Торпедо", самарские "Крылья Советов".
В составе сборной СССР Бородюк становился победителем Олимпиады-1988, а вместе со сборной России ездил на чемпионат мира-1994.
В карьере Бородюка были такие клубы, "Факел" из Воронежа, московское и вологодское "Динамо", немецкие "Шальке", "Фрайбург" и "Ганновер", московские "Локомотив" и "Торпедо", самарские "Крылья Советов".
В составе сборной СССР Бородюк становился победителем Олимпиады-1988, а вместе со сборной России ездил на чемпионат мира-1994.