Головкин представил энергетический напиток GGG

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, представил именной энергетический напиток.
Головкин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик с рекламой энергетика. На банке с напитком изображен Головкин, а также есть надписи GGG (никнейм боксера) и Triple Power (тройная энергия).
Добавим, что недавно американский бренд спортивной одежды Jordan представил коллекцию одежды в честь Головкина. В основе дизайна - казахский орнамент, коронная фраза боксера Big Drama Show и его инициалы GGG.
Кроме того, Головкин сотрудничает с производителем швейцарских часов Hublot, который выпустил специальную серию в честь казахстанского боксера.
Головкин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик с рекламой энергетика. На банке с напитком изображен Головкин, а также есть надписи GGG (никнейм боксера) и Triple Power (тройная энергия).
Добавим, что недавно американский бренд спортивной одежды Jordan представил коллекцию одежды в честь Головкина. В основе дизайна - казахский орнамент, коронная фраза боксера Big Drama Show и его инициалы GGG.
Кроме того, Головкин сотрудничает с производителем швейцарских часов Hublot, который выпустил специальную серию в честь казахстанского боксера.