Видео всех боев "Астана Арланс" - "Куба Домадорес" в финале WSB

Финал седьмого сезона WSB прошел в столице Казахстана, где "Астана Арланс" выиграл у "Кубы Домадорес" в невероятном поединке, передает корреспондент Vesti.kz.
В его ходе казахстанские боксеры проигрывали 2:5 и находились в шаге от поражения. Несмотря на это, продемонстрировали невероятную волю к победе и переломили исход встречи в свою пользу с итоговым счетом 6:5.
Таким образом "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.
В его ходе казахстанские боксеры проигрывали 2:5 и находились в шаге от поражения. Несмотря на это, продемонстрировали невероятную волю к победе и переломили исход встречи в свою пользу с итоговым счетом 6:5.
Таким образом "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.