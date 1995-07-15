"Вперед, Казахстан!". "Шелковый путь" "глазами" Артура Ардавичуса. День 8

Седьмой этап ралли-марафона "Шелковый путь" завершился спецучастком на территории Казахстана: стокилометровый "боевой" отрезок финишировал у самой границы с Китаем.
Организаторы обеспечили "зеленый коридор" для нескольких сотен единиц транспортной техники гоночного каравана на границе Казахстана и Китая. Общая длина маршрута Урджар - Карамай составила 412,90 километров, 106,60 из которых пришлись на спецучасток.
Команда Astana Motorsports удерживает пятую позицию в генеральной классификации грузового зачета, а итог прошедшего этапа несколько ниже - седьмое место.
Организаторы обеспечили "зеленый коридор" для нескольких сотен единиц транспортной техники гоночного каравана на границе Казахстана и Китая. Общая длина маршрута Урджар - Карамай составила 412,90 километров, 106,60 из которых пришлись на спецучасток.
Команда Astana Motorsports удерживает пятую позицию в генеральной классификации грузового зачета, а итог прошедшего этапа несколько ниже - седьмое место.