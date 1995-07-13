"Шелковый путь" "глазами" Артура Ардавичуса. День 5

Представляем Вашему вниманию видео о том, как разворачиваются события в гонке "глазами" Артура Ардавичуса.
Напомним, что капитан Astana Motorsports занял третье место на четвертом этапе ралли-марафона "Шелковый путь", который прошел от Костаная до Астаны.
Первым спецучасток, состоящий из 373 километров, среди грузовиков преодолел чешский пилот "Татры" Мартин Коломы, опередивший на 21 секунду голландца Жерара де Роя ("Ивеко"). Ардавичус, который также выступает на "Ивеко", проиграл победителю этапа минуту и 56 секунд.
Напомним, что капитан Astana Motorsports занял третье место на четвертом этапе ралли-марафона "Шелковый путь", который прошел от Костаная до Астаны.
Первым спецучасток, состоящий из 373 километров, среди грузовиков преодолел чешский пилот "Татры" Мартин Коломы, опередивший на 21 секунду голландца Жерара де Роя ("Ивеко"). Ардавичус, который также выступает на "Ивеко", проиграл победителю этапа минуту и 56 секунд.