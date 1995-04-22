Бой Куата Хамитова за чемпионский пояс Fight Nights Global

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов проиграл в бою за чемпионский пояс российского промоушена Fight Nights Global в легком весе (до 70,3 килограмма), передает корреспондент Vesti.kz.
В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" сегодня, 21 апреля, уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Магомедсайгиду Алибекову.
Поединок продлился все пять положенных раундов. Двое судей отдали победу Алибекову, а еще один увидел ничью (49-47, 47-47, 49-45).
В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" сегодня, 21 апреля, уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Магомедсайгиду Алибекову.
Поединок продлился все пять положенных раундов. Двое судей отдали победу Алибекову, а еще один увидел ничью (49-47, 47-47, 49-45).