Обзор матча "Барыс" - "Сибирь" (2:1 ОТ)

Хоккеисты "Барыса" победили новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Астане сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в овертайме. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Оба взятия ворот пришлись на первый период. У "Сибири" на восьмой минуте отличился Кирилл Воробьев, а у "Барыса" на 14-й - Дастин Бойд.
Победитель матча определялся в овертайме, где все решил точный бросок Найджела Доуса за 39 секунд до сирены (изначально КХЛ записала шайбу на Кевина Даллмэна).
Для "Барыса" эта
Игра проходила в Астане сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в овертайме. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Оба взятия ворот пришлись на первый период. У "Сибири" на восьмой минуте отличился Кирилл Воробьев, а у "Барыса" на 14-й - Дастин Бойд.
Победитель матча определялся в овертайме, где все решил точный бросок Найджела Доуса за 39 секунд до сирены (изначально КХЛ записала шайбу на Кевина Даллмэна).
Для "Барыса" эта