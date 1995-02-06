Что осталось за кулисами матча "Барыса" с рижским "Динамо"

Хоккеисты "Барыса" победили рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила 5 февраля в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
Единственную шайбу "Барыс" забросил в большинстве на 13-й минуте. Комбинацию с участием нападающих Мартена Сен-Пьера и Найджела Доуса дальним броском завершил защитник Кевин Даллмэн.
В начале второго периода "Барыс" еще раз поразил ворота "Динамо", однако судьи отменили гол капитана Брэндона Боченски на 21-й минуте из-за нарушения правил.
Игра проходила 5 февраля в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
Единственную шайбу "Барыс" забросил в большинстве на 13-й минуте. Комбинацию с участием нападающих Мартена Сен-Пьера и Найджела Доуса дальним броском завершил защитник Кевин Даллмэн.
В начале второго периода "Барыс" еще раз поразил ворота "Динамо", однако судьи отменили гол капитана Брэндона Боченски на 21-й минуте из-за нарушения правил.