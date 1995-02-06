Голы матча "Кайрат" - "Локомотив" Пловдив (4:2)

Футболисты "Кайрата" обыграли пловдивский "Локомотив" в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Белеке 5 февраля и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинцев. Соперник "Кайрата" ушел на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на пятом месте из 14 команд.
Дубль в прошедшем матче оформил ивуарийский нападающий Жерар Гоу, отличившийся на первой и 83-й минутах. По разу отличились бразильский полузащитник Исаэль на 59-й и хорватский хавбек Иво Иличевич на 65-й.
По ходу матча "Локомотив" едва не отыгрался со счета 0:2. На 73-й минуте у болгарского клуба отличился Дани Кики, а на 75-й - Ияд Хамуд. Интересно, что 15-летним Хамудом интересуются английские "Сток Сити" и "Арсенал".
Игра проходила в Белеке 5 февраля и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинцев. Соперник "Кайрата" ушел на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на пятом месте из 14 команд.
Дубль в прошедшем матче оформил ивуарийский нападающий Жерар Гоу, отличившийся на первой и 83-й минутах. По разу отличились бразильский полузащитник Исаэль на 59-й и хорватский хавбек Иво Иличевич на 65-й.
По ходу матча "Локомотив" едва не отыгрался со счета 0:2. На 73-й минуте у болгарского клуба отличился Дани Кики, а на 75-й - Ияд Хамуд. Интересно, что 15-летним Хамудом интересуются английские "Сток Сити" и "Арсенал".