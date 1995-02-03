Тренировка "Кайрата" на УТС в Турции

"Кайрат" проводит межсезонный УТС в Турции.
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|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Арсенал
|Уотфорд
|1:2
|Сандерленд
|Тоттенхэм
|0:0
|Ливерпуль
|Челси
|1:1
|Вест Хэм Юнайтед
|Манчестер Сити
|0:4
|Манчестер Юнайтед
|Халл Сити
|0:0
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Пескара
|Фиорентина
|1:2
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Ордабасы
|Вождовац
|0:0
|Тобол
|Динамо М
|2:0
|Кайрат
|Фастав Злин
|2:0
|Алтай
|Пакш
|1:2
|Кайрат А
|Казахстан (U-21)
|0:1
|Сибирь-Мол.
|Кызыл-Жар СК
|0:1
|Иртыш
|Будучность Пд
|0:1
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Нефтехимик
|Ак Барс
|8:2
|Медвешчак
|Динамо М
|3:6
|Барыс
|Йокерит
|0:2
|Салават Юлаев
|СКА
|1:3
|Торпедо НН
|ХК Сочи
|1:2 Б
|Авангард
|Куньлунь Ред Стар
|3:1
|Слован
|Динамо М
|1:2
|Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Алтай (мол)
|Сибирские Снайперы (мол)
|2:9
|Снежные Барсы (мол)
|Кузнецкие Медведи (мол)
|3:1
|Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
|Россия (студенческая)
|Латвия (студенческая)
|7:1
|Канада (студенческая)
|Великобритания (студенческая)
|14:0
|Великобритания (студенческая)
|Китай (студенческая)
|0:12
|Чехия (студенческая)
|Китай (студенческая)
|15:0
|Казахстан (студенческая)
|Канада (студенческая)
|0:11
|Великобритания (студенческая)
|США (студенческая)
|1:10
|Китай (студенческая)
|Швеция (студенческая)
|0:15
|Россия (студенческая)
|Япония (студенческая)
|10:1
|Канада (студенческая)
|Словакия (студенческая)
|5:3
|Россия (студенческая)
|Япония (студенческая)
|14:0
|Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
|Россия
|Финляндия
|6:2
|Швеция
|Казахстан
|8:4
|Казахстан
|Финляндия
|3:5
|Россия
|Швеция
|6:10
|Казахстан
|Норвегия
|4:5 ДВ
|Финляндия
|США
|15:1
|Швеция
|Германия
|34:6
|Россия
|Беларусь
|17:0
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Универсал
|Акжайык
|Универсал
|Акжайык
|Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
|Групповая гонка. Этап 2. Dubai Marine Club - Ras al Khaimah. 188 км.
|13:00
|Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км.
|12:50
|Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа
|08:00
|Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км.
|13:00
|Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
|Короткий танец. Финалы (женщины)
|14:30
|Короткий танец. Финалы (микст)
|14:30
|произвольный танец. Финалы (женщины)
|17:00
|короткая программа. Финалы
|14:50
|Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
|3000 м. Финалы (женщины)
|11:00
|500 м. Финалы
|13:00
|500 м. Финалы (женщины)
|11:00
|1500 м. Финалы
|13:00
|5000 м. Финалы (женщины)
|11:00
|1000 м. Финалы
|13:00
|Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
|Супер-комбинация. Финалы (женщины)
|11:00
|Супер-комбинация. Финалы
|13:30
|Гигантский слалом. Финалы (женщины)
|13:00
|Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
|15:30
|Масс-старт. Финалы
|10:00
|Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
|16:00
|19:30
|Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
|КИНЕФ - Сургутнефтегаз
|Айша-Биби
|23:2
|Айша-Биби
|Буревестник-ННГУ
|16:10
|Кинеф - 2
|Айша-Биби
|17:30
|Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
|Казахстан (студенческая)
|Норвегия (студенческая)
|4:10
|Япония (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|7:3
|Казахстан (студенческая)
|Россия (студенческая)
|1:14
|Великобритания (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|10:1
|Южная Корея (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|14:2
|Казахстан (студенческая)
|Южная Корея (студенческая)
|2:13
|Канада (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|13:2
|Норвегия (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|8:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
|Кукушкин
|Новиков
|2:0
|Кукушкин
|Ито
|1:2
|Коппейанс, Кукушкин
|Бейкер, Монро
|1:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
|Бублик
|О'Коннел
|0:2
|Попко
|Сэвилл
|2:1
|Попко, Крстин
|Чаплин, Маклахлан
|14:00
|О'Коннел
|Попко
|0:2
|Ясика
|Попко
|2:1
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
|Джунейд, Мьес
|Бехар, Голубев
|0:2
|Раджа, Шаран
|Бехар, Голубев
|1:2
|Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017/2"
|Манафов
|Хабибулин
|2:0
|Шабанов, Шабанов
|Давыдов, Хасанов
|2:1
|Лутсма, Ван де Зандшульп
|Лобков, Евсеев
|2:0
|Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017/2"
|Керимбаева
|Силич
|0:2
|Гринчишина
|Дорошина
|0:2
|Керимбаева, Яшина
|Куламбаева, Уколова
|0:2
|Гринчишина, Хабибулина
|Дорошина, Монова
|0:2
|Куламбаева, Уколова
|Ленерт, Кениг
|0:2
|Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
|Бек
|Путинцева
|0:2
|Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
|Могул. Финалы
|13:00
|Могул. Финалы (женщины)
|13:00
|Параллельный могул. Финалы
|14:00
|Параллельный могул. Финалы (женщины)
|14:00
|Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
|Сноуборд-кросс. Финалы
|14:00
|Сноуборд-кросс. Финалы (женщины)
|14:00
|Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
|Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины)
|10:30
|Спринт. 10 км. Финалы
|13:15
|Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины)
|12:00
|Гонка преследования. 12,5 км. Финалы
|14:00
|Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
|14:45
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
|14:45
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея)
|16:00
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины)
|16:00
|Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
|Тараз-2
|Кайсар
|3:0
|Павлодар-2
|Жетысу-Жастар
|3:2
|Мангыстау
|Жайык
|3:1
|Алтай-2
|КазНАУ-Алматы (фарм)
|0:3
|Атырау-2
|ТНК «Казхром-2»
|1:3
|Динамо-Костанай
|Женис-Есиль СК (фарм)
|0:3
|Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
|Гамбург
|Байер
|01:30
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Депортиво
|Бетис
|01:45
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Ордабасы
|Славия Сф
|20:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Барыс
|Динамо Мн
|19:30
|Металлург Мг
|СКА
|20:00
|Салават Юлаев
|ЦСКА
|20:00
|Спартак
|ХК Сочи
|22:30
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|Сокол
|18:30
|Сарыарка
|Ермак
|19:00
|Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
|Канада (студенческая)
|Словакия (студенческая)
|5:3
|Россия (студенческая)
|Япония (студенческая)
|14:0
|Чехия (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|19:30
|Япония (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|20:00
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
|Кулагер
|Арлан
|0:0
|Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
|Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа
|08:00
|Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км.
|13:00
|Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
|Путинцева
|Кузнецова
|20:30
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
|Ясика
|Попко
|2:1
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
|Бехар, Голубев
|Елгин, Зеленай
|18:00
|Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
|5000 м. Финалы (женщины)
|11:00
|1000 м. Финалы
|13:00
|Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
|Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины)
|12:00
|Гонка преследования. 12,5 км. Финалы
|14:00
|Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
|Гигантский слалом. Финалы (женщины)
|13:00
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея)
|16:00
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины)
|16:00
|Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
|Масс-старт. Финалы
|10:00
|Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
|Параллельный могул. Финалы
|14:00
|Параллельный могул. Финалы (женщины)
|14:00
|Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
|короткая программа. Финалы
|14:50
|Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
|Канада (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|13:2
|Норвегия (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|8:0
|Швейцария (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|19:00
|Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
|Кинеф - 2
|Айша-Биби
|17:30
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
|Синтез
|Астана
|21:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Барыс
|Динамо Мн
|19:30
|Салават Юлаев
|ЦСКА
|20:00
|Металлург Мг
|СКА
|20:00
|Спартак
|ХК Сочи
|22:30
|Металлург Нк
|Куньлунь Ред Стар
|16:00
|Авангард
|Адмирал
|17:00
|Нефтехимик
|Лада
|20:00
|Барыс
|Динамо Р
|17:00
|Югра
|Динамо Мн
|17:30
|Медвешчак
|Витязь
|22:00
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|Сокол
|18:30
|Сарыарка
|Ермак
|19:00
|Торпедо УК
|Ермак
|17:00
|Сарыарка
|Сокол
|17:00
|Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Сибирские Снайперы (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|12:00
|Кузнецкие Медведи (мол)
|Алтай (мол)
|12:00
|Кузнецкие Медведи (мол)
|Алтай (мол)
|16:00
|Сибирские Снайперы (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|17:30
|Кузнецкие Медведи (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|16:00
|Сибирские Снайперы (мол)
|Алтай (мол)
|17:30
|Кузнецкие Медведи (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|16:00
|Сибирские Снайперы (мол)
|Алтай (мол)
|17:30
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|Бейбарыс
|18:30
|Алтай-Торпедо
|Бейбарыс
|18:30
|Иртыш
|Астана
|Алматы
|Бейбарыс
|Темиртау
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|Горняк
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
|Кулагер
|Арлан
|0:0
|Арлан
|Кулагер
|17:00
|Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
|Чехия (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|19:30
|Япония (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|20:00
|Канада (студенческая)
|США (студенческая)
|16:30
|Россия (студенческая)
|Китай (студенческая)
|20:00
|Великобритания (студенческая)
|Япония (студенческая)
|13:00
|Казахстан (студенческая)
|Великобритания (студенческая)
|13:00
|Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
|Гамбург
|Байер
|01:30
|Бавария
|Шальке-04
|20:30
|Боруссия Д
|РБ Лейпциг
|23:30
|Айнтрахт Фр
|Дармштадт 1898
|22:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Челси
|Арсенал
|18:30
|Халл Сити
|Ливерпуль
|21:00
|Тоттенхэм
|Миддлсбро
|23:30
|Манчестер Сити
|Суонси Сити
|19:30
|Лестер Сити
|Манчестер Юнайтед
|22:00
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Депортиво
|Бетис
|01:45
|Малага
|Эспаньол
|18:00
|Барселона
|Атлетик
|21:15
|Валенсия
|Эйбар
|01:45
|Севилья
|Вильярреал
|17:00
|Атлетико М
|Леганес
|21:15
|Сельта
|Реал М
|01:45
|Гранада
|Лас-Пальмас
|01:45
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Болонья
|Наполи
|01:45
|Милан
|Сампдория
|17:30
|Пескара
|Лацио
|20:00
|Ювентус
|Интер
|01:45
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Кайсар
|Пелистер
|Ордабасы
|Славия Сф
|20:00
|Тобол
|Нефтохимик
|Алтай
|Луч-Энергия
|Ордабасы
|Карпаты
|14:00
|Окжетпес
|Шкендия
|Иртыш
|Трепча 89
|Кайрат
|Локомотив Пл
|20:00
|Иртыш
|Нефтехимик
|Атырау
|Оренбург
|Тобол
|Силекс
|Актобе (U-21)
|Астана (U-21)
|Ордабасы
|Подбрезова
|Иртыш
|Вардар
|Кайрат
|Сплит РНК
|Астана
|Александрия
|Шахтер
|Ильичевец
|Кайсар
|Славия Сф
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
|Бохум
|Карлсруэ СК
|18:30
|Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
|Айша-Биби
|Спартак-Волгоград
|13:15
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
|Синтез
|Астана
|21:00
|Синтез
|Астана
|16:00
|Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
|Швейцария (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|19:00
|Россия (студенческая)
|Казахстан (студенческая)
|09:00
|Казахстан (студенческая)
|Швеция (студенческая)
|14:00
|Казахстан (студенческая)
|США (студенческая)
|19:00
|Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
|Путинцева
|Кузнецова
|20:30
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
|Бехар, Голубев
|Елгин, Зеленай
|18:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Жакиянов
|Уоррен
|Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
|Чайна Драгонс
|Узбек Тайгерс
|17:30
|Patriot Boxing Team
|Астана Арланс
|21:00
|Сагалуев
|Жусупов
|21:00
|Хотенов
|Сулейменов
|21:30
|Абдурахманов
|Мижитов
|22:00
|Раджабов
|Аманкул
|22:30
|Квасников
|Пинчук
|23:00
|Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
|Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км.
|14:35
|Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
|произвольный танец. Финалы (микст)
|14:00
|произвольная программа. Финалы
|17:00
|Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
|1000 м. Финалы (женщины)
|11:00
|10000 м. Финалы
|13:00
|Командная гонка. Финалы (женщины)
|11:00
|Командная гонка. Финалы
|13:00
|Масс-старт. Финалы (женщины)
|11:00
|Масс-старт. Финалы
|13:00
|Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
|Гигантский слалом. Финалы
|13:00
|Параллельный слалом. Финалы (микст)
|10:00
|Слалом. Финалы (женщины)
|13:00
|Слалом. Финалы
|13:30
|Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
|Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст)
|13:00
|Эстафета. Финалы (женщины)
|11:00
|Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы
|13:30
|Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины)
|13:30
|Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы
|10:00
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины)
|11:30
|Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея)
|13:30
|Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея)
|16:00
|Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины)
|16:00
|Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
|18:00
|16:30
|19:00
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Динамо-Казань-2
|Акжайык
|Динамо-Казань-2
|Акжайык
|Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
|Казахстан
|США
|18:00
|Швеция
|Норвегия
|21:00
|Россия
|Финляндия
|23:55
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
|Астана
|Калев/Крамо
|16:00
|Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
|Барсы Атырау
|Астана
|Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
|Тарту Юликооль/Рок
|Барсы Атырау
|23:55
|Тарту Юликооль/Рок
|Барсы Атырау
|23:00
|Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
|1500 м. Финалы
|14:00
|1500 м. Финалы (женщины)
|14:00
|500 м. Финалы
|14:00
|500 м. Финалы (женщины)
|14:00
|1000 м. Финалы
|14:00
|1000 м. Финалы (женщины)
|14:00
|Эстафета. Финалы
|18:00
|Эстафета. Финалы (женщины)
|18:00
|Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
|Слоупстайл. Финалы
|13:00
|Слоупстайл. Финалы (женщины)
|13:00
|Биг-эйр. Финалы
|14:00
|Биг-эйр. Финалы (женщины)
|14:00
|Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
|Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст)
|12:00
|Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины)
|12:00
|Масс-старт. 15 км. Финалы
|15:00
|Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
|Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст)
|19:45
|Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины)
|19:45
|Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
|10:00
|Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
|Казахстан
|Беларусь
|19:00
|Казахстан
|Беларусь
|19:00
|Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
|Ски-кросс. Финалы
|14:00
|Ски-кросс. Финалы (женщины)
|14:00
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