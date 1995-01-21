Обзор матча ТХК - "Торпедо" 2:3Б

Усть-каменогорское "Торпедо" в Твери обыграло местный ТХК в серии буллитов - 2:3.
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а также Twitter-ленты по интересам
а также Twitter-ленты по интересам
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Металлург Нк
|Барыс
|2:4
|Металлург Мг
|Авангард
|3:5
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|6:5 ОТ
|Динамо М
|ЦСКА
|1:0
|Амур
|Адмирал
|0:2
|Металлург Мг
|Авангард
|4:2
|СКА
|Йокерит
|3:5
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Химик Вс
|Сарыарка
|1:4
|ТХК
|Торпедо УК
|2:3 Б
|Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Ирбис (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|1:0
|Ладья (мол)
|Алтай (мол)
|7:2
|Ирбис (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|5:4 ОТ
|Ладья (мол)
|Алтай (мол)
|3:2 ОТ
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|5:2
|Номад
|Алматы
|0:3
|Иртыш
|Кулагер
|2:0
|Астана
|Горняк
|1:3
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|2:3 ОТ
|Номад
|Алматы
|6:0
|Иртыш
|Кулагер
|4:3 Б
|Астана
|Горняк
|3:2
|Бейбарыс
|Темиртау
|3:2
|Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
|Авис Рапла
|Барсы Атырау
|84:86 ОТ
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
|Аят
|Кайрат
|2:2
|Аят
|Кайрат
|1:3
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|Маяк
|8:1
|Универсал
|Акжайык
|Универсал
|Акжайык
|Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
|Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины)
|19:15
|Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)
|19:15
|Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
|Фрайбург
|Бавария
|1:2
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Лас-Пальмас
|Депортиво
|1:1
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Тобол
|Шамкир
|1:1
|Астана (U-21)
|СДЮШОР № 8 Ас
|2:0
|Шахтер
|Нефтехимик
|2:1
|Алтай
|Александрия
|1:1
|Ордабасы
|Габала
|0:0
|Кайрат
|Оренбург
|3:0
|Атырау
|Сумгаит
|2:1
|Кыран
|Сабаил
|4:2
|Иртыш
|Славия Сф
|1:3
|Акжайык
|Меппен
|0:2
|Окжетпес
|Монтана
|1:0
|Шахтер
|Насаф
|1:3
|Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Греция (U-18)
|Казахстан (U-18)
|1:2
|Россия (U-18)
|Санкт-Петербург (U-18)
|4:1
|Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
|Ирогойен, Сойлу
|Крейчикова, Воскобоева
|1:2
|Остапенко
|Путинцева
|2:0
|Кинг, Шведова
|Ван, Вонгтеанчай
|2:0
|Хибино, Росольска
|Путинцева, Риске
|2:0
|Кинг, Шведова
|Ковинич, Зигмунд
|2:0
|Грёнефельд, Пешке
|Крейчикова, Воскобоева
|2:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
|Голубев
|Аревальо
|0:2
|Бехар, Голубев
|Росол, Ебавы
|1:2
|Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
|Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km)
|06:30
|Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km)
|07:00
|Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km)
|06:40
|Групповая гонка. Общий зачет Положение после 5-го этапа
|10:00
|Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
|Уэльс
|Казахстан
|2:1
|Казахстан
|Сингапур
|1:4
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
|Спартак-Волгоград
|Астана
|11:5
|Спартак-Волгоград
|Астана
|11:5
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
|Тараз
|ТНК "Казхром"
|3:1
|Атырау
|Павлодар
|3:0
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
|Алтай
|Караганда
|3:0
|Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
|Фрайбург
|Бавария
|1:2
|Вердер
|Боруссия Д
|20:30
|РБ Лейпциг
|Айнтрахт Фр
|23:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Ливерпуль
|Суонси Сити
|18:30
|Сток Сити
|Манчестер Юнайтед
|21:00
|Манчестер Сити
|Тоттенхэм
|23:30
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Лас-Пальмас
|Депортиво
|1:1
|Эспаньол
|Гранада
|18:00
|Реал М
|Малага
|21:15
|Вильярреал
|Валенсия
|01:45
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Кьево
|Фиорентина
|23:00
|Милан
|Наполи
|01:45
|Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Греция (U-18)
|Санкт-Петербург (U-18)
|18:30
|Казахстан (U-18)
|Россия (U-18)
|22:00
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Иртыш
|Ягеллония
|1:1
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|Темиртау
|18:00
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
|Алтай
|Караганда
|3:0
|Жетысу
|Алматы
|2:0
|Иртыш-Казхром
|Астана
|17:00
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
|Астана
|Зенит СПб
|16:00
|Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
|Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km)
|06:40
|Групповая гонка. Общий зачет Положение после 5-го этапа
|10:00
|Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
|Грёнефельд, Пешке
|Крейчикова, Воскобоева
|2:0
|Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
|Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины)
|18:30
|Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)
|20:15
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины)
|15:30
|Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция)
|19:00
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|СКА-Свердловск
|4:2
|Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
|Вердер
|Боруссия Д
|20:30
|РБ Лейпциг
|Айнтрахт Фр
|23:30
|Байер
|Герта
|20:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Ливерпуль
|Суонси Сити
|18:30
|Сток Сити
|Манчестер Юнайтед
|21:00
|Манчестер Сити
|Тоттенхэм
|23:30
|Саутгемптон
|Лестер Сити
|18:00
|Челси
|Халл Сити
|22:30
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Эспаньол
|Гранада
|18:00
|Реал М
|Малага
|21:15
|Вильярреал
|Валенсия
|01:45
|Осасуна
|Севилья
|17:00
|Атлетик
|Атлетико М
|21:15
|Эйбар
|Барселона
|01:45
|Реал Сосьедад
|Сельта
|01:45
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Кьево
|Фиорентина
|23:00
|Милан
|Наполи
|01:45
|Ювентус
|Лацио
|17:30
|Рома
|Кальяри
|01:45
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Иртыш
|Ягеллония
|1:1
|Атырау
|Карабах
|Актобе
|Анжи
|Окжетпес
|Енисей
|Шахтер
|Арсенал Тл
|Кайсар
|Истиклол
|Акжайык
|Карпаты
|Атырау
|Милсами
|Атырау
|Милсами
|Кайсар
|Локомотив Пл
|Актобе
|СКА-Энергия
|Шахтер
|Верея
|Шахтер
|Енисей
|Астана
|Рига
|Кайрат
|Славия Сф
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
|Унион
|Бохум
|23:30
|Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Греция (U-18)
|Санкт-Петербург (U-18)
|18:30
|Казахстан (U-18)
|Россия (U-18)
|22:00
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
|Астана
|Зенит СПб
|16:00
|Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
|Астана
|Каспий
|19:00
|Астана
|Каспий
|19:00
|Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
|Лиепая/Триобет
|Барсы Атырау
|23:30
|Баронс Кварталс
|Барсы Атырау
|23:30
|Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
|Иртыш
|Окжетпес
|17:00
|Окжетпес
|Тигры Астаны
|14:00
|Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
|Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины)
|18:30
|Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)
|20:15
|Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)
|16:00
|Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины)
|19:45
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины)
|15:30
|Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция)
|19:00
|Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины)
|16:30
|Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция)
|18:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Йокерит
|Барыс
|22:30
|Динамо Р
|Барыс
|23:30
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Химик Вс
|Торпедо УК
|20:00
|ТХК
|Сарыарка
|20:00
|Динамо Спб
|Сарыарка
|21:30
|Динамо Блш
|Торпедо УК
|22:00
|Динамо Спб
|Торпедо УК
|21:30
|Динамо Блш
|Сарыарка
|22:00
|Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Ладья (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|19:00
|Ирбис (мол)
|Алтай (мол)
|20:00
|Ирбис (мол)
|Алтай (мол)
|20:00
|Ладья (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|20:30
|Алтай (мол)
|Кузнецкие Медведи (мол)
|18:30
|Снежные Барсы (мол)
|Сибирские Снайперы (мол)
|19:00
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|Темиртау
|18:00
|Астана
|Алматы
|17:00
|Астана
|Алматы
|17:00
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
|Жетысу
|Алматы
|2:0
|Иртыш-Казхром
|Астана
|17:00
|Караганда
|Алматы
|13:00
|Астана
|Жетысу
|15:00
|Алтай
|Иртыш-Казхром
|17:00
|Жетысу
|Алтай
|13:00
|Алматы
|Астана
|15:00
|Иртыш-Казхром
|Караганда
|17:00
|Караганда
|Астана
|13:00
|Алтай
|Алматы
|15:00
|Иртыш-Казхром
|Жетысу
|17:00
|Жетысу
|Караганда
|13:00
|Астана
|Алтай
|15:00
|Алматы
|Иртыш-Казхром
|17:00
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|СКА-Свердловск
|14:00
|Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
|Россия (U-19)
|Норвегия (U-19)
|13:00
|Швеция (U-19)
|Казахстан (U-19)
|15:00
|Норвегия (U-19)
|Финляндия (U-19)
|17:00
|Швеция (U-19)
|Россия (U-19)
|21:00
|Казахстан (U-19)
|Финляндия (U-19)
|23:00
|Россия (U-19)
|Казахстан (U-19)
|13:00
|Финляндия (U-19)
|Швеция (U-19)
|15:00
|Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
|Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km)
|09:00
|Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
|Гонконг
|Казахстан
|11:45
|Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
|Кинг, Шведова
|Лучич-Барони, Петкович
|06:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Хусаинов
|Мехия
|Джукембаев
|Ранхель