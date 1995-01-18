Обзор матча "Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (2:4)

Хоккеисты "Барыса" одержали волевую победу над новокузнецким "Металлургом" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отличились Кирилл Лебедев (2-я и 60-я минуты). У "Барыса" дубль в большинстве оформил вернувшийся после травмы Роман Старченко (44 и 50), а по разу отличись Кори Тривино (37) и Брэндон Боченски (47)
В составе хозяев отличились Кирилл Лебедев (2-я и 60-я минуты). У "Барыса" дубль в большинстве оформил вернувшийся после травмы Роман Старченко (44 и 50), а по разу отличись Кори Тривино (37) и Брэндон Боченски (47)