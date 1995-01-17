Обзор матча Казахстан - Словения (2:0) на Мемориале Гранаткина

Юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) победила сверстников из Словении в четвертьфинале Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Александра Кузнецова. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

Вперед казахстанцы вышли уже на второй минуте, когда отличился полузащитник Жанали Пайруз. Развить успех получилось во втором тайме. На 61-й минуте пенальти реализовал хавбек Айдос Орал, чей гол установил окончательный счет в матче - 2:0.

В полуфинале 18 января сборная Казахстана встретится с Грецией, которая по пенальти обыграла Латвию (0:0, 8:7). Матч начнется в 19:30 по времени Астаны.

Отметим, что сборная Казахстана уже установила лучше