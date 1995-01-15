Откровенное интервью Геннадия Головкина

Казахстанский боксер Геннадий Головкин дал откровенное интервью программе The Breakfast Club на радио Power.
В текстовом варианте беседу вы можете прочитать здесь.
В текстовом варианте беседу вы можете прочитать здесь.
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Локомотив
|Ак Барс
|2:1
|Металлург Мг
|Спартак
|6:3
|ЦСКА
|Сибирь
|2:1
|Слован
|Барыс
|4:1
|Медвешчак
|Автомобилист
|0:2
|Адмирал
|Йокерит
|5:4 ОТ
|Куньлунь Ред Стар
|Динамо Мн
|2:3 Б
|Локомотив
|Нефтехимик
|3:1
|Трактор
|Спартак
|3:2
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|Торос
|2:1
|Сарыарка
|Ижсталь
|3:1
|Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
|Великобритания (U-18)
|Китай (U-18)
|2:1 ОТ
|Италия (U-18)
|Польша (U-18)
|1:0
|Казахстан (U-18)
|Великобритания (U-18)
|2:4
|Дания (U-18)
|Италия (U-18)
|1:4
|Китай (U-18)
|Польша (U-18)
|0:1 ОТ
|Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
|Ноттингем Пантерс
|Оденсе Бульдогс
|2:0
|Бейбарыс
|Риттен Спорт
|2:3 Б
|Ноттингем Пантерс
|Бейбарыс
|3:2 Б
|Риттен Спорт
|Оденсе Бульдогс
|1:4
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Кулагер
|Астана
|3:2
|Горняк
|Арлан
|2:3
|Кулагер
|Астана
|3:1
|Горняк
|Арлан
|1:3
|Алматы
|Иртыш
|5:4 ОТ
|Темиртау
|Номад
|5:6 Б
|Алматы
|Иртыш
|4:3 ОТ
|Темиртау
|Номад
|4:2
|Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
|Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия)
|19:45
|Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины)
|19:30
|Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия)
|16:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Тоттенхэм
|Вест Бромвич
|4:0
|Суонси Сити
|Арсенал
|0:4
|Лестер Сити
|Челси
|0:3
|Эвертон
|Манчестер Сити
|4:0
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Леганес
|Атлетик
|0:0
|Барселона
|Лас-Пальмас
|5:0
|Атлетико М
|Бетис
|1:0
|Депортиво
|Вильярреал
|0:0
|Валенсия
|Эспаньол
|2:1
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Кротоне
|Болонья
|0:1
|Интер
|Кьево
|3:1
|Кальяри
|Дженоа
|4:1
|Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Литва (U-18)
|Казахстан (U-18)
|0:2
|Азербайджан (U-18)
|Словакия (U-18)
|0:1
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Акжайык
|Тирана
|2:0
|Окжетпес
|Азербайджан (U-21)
|2:2
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
|Буревестник-Алматы
|Тараз
|3:1
|Атырау
|Есиль СК
|3:1
|Павлодар
|ТНК "Казхром"
|3:1
|Тараз
|Атырау
|0:3
|ТНК "Казхром"
|Буревестник-Алматы
|1:3
|Алтай
|Павлодар
|3:0
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
|Динамо Мс
|Астана
|17:6
|Динамо Мс
|Астана
|12:4
|Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
|Коппейанс
|Бублик
|1:2
|Ли
|Бублик
|1:2
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|Локомотив
|7:1
|Акжайык
|Локомотив
|4:3
|Универсал
|Акжайык
|Универсал
|Акжайык
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
|19:30
|Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
|19:30
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Жакупов
|Жен
|1:0
|Моминов
|Басс
|04:00
|Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
|Ирландия
|Казахстан
|12:0
|Малайзия
|Гонконг
|9:0
|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Эвертон
|Манчестер Сити
|4:0
|Манчестер Юнайтед
|Ливерпуль
|22:00
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Депортиво
|Вильярреал
|0:0
|Валенсия
|Эспаньол
|2:1
|Сельта
|Алавес
|0:0
|Спортинг Х
|Эйбар
|23:30
|Севилья
|Реал М
|01:45
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Интер
|Кьево
|3:1
|Кальяри
|Дженоа
|4:1
|Удинезе
|Рома
|0:1
|Фиорентина
|Ювентус
|01:45
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Тобол
|Тирана
|20:00
|Ордабасы
|Интер Бк
|20:00
|Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Греция (U-18)
|Латвия (U-18)
|0:0
|Россия (U-18)
|Болгария (U-18)
|22:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Трактор
|Спартак
|3:2
|СКА
|Сибирь
|3:2
|Слован
|Югра
|22:30
|Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
|Китай (U-18)
|Польша (U-18)
|0:1 ОТ
|Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
|Оденсе Бульдогс
|Бейбарыс
|2:1
|Риттен Спорт
|Ноттингем Пантерс
|23:55
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алматы
|Иртыш
|4:3 ОТ
|Темиртау
|Номад
|4:2
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Моминов
|Басс
|04:00
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
|Химки
|Астана
|81:60
|Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
|Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия)
|16:30
|Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины)
|19:45
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
|18:00
|Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
|18:40
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|Локомотив
|4:3
|Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
|Фрайбург
|Бавария
|01:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Манчестер Юнайтед
|Ливерпуль
|22:00
|Манчестер Сити
|Тоттенхэм
|23:30
|Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
|Сельта
|Алавес
|0:0
|Спортинг Х
|Эйбар
|23:30
|Севилья
|Реал М
|01:45
|Малага
|Реал Сосьедад
|01:45
|Лас-Пальмас
|Депортиво
|01:45
|Реал М
|Малага
|21:15
|Вильярреал
|Валенсия
|01:45
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Удинезе
|Рома
|0:1
|Фиорентина
|Ювентус
|01:45
|Торино
|Милан
|01:45
|Кьево
|Фиорентина
|23:00
|Милан
|Наполи
|01:45
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Шахтер
|КСМ Политехника Яссы
|Кыран
|Шамкир
|Тобол
|Тирана
|20:00
|Ордабасы
|Интер Бк
|20:00
|Актобе
|Флямуртари
|Тобол
|Шамкир
|Алтай
|Александрия
|Кайрат
|Оренбург
|Кыран
|Сабаил
|Ордабасы
|Габала
|20:00
|Окжетпес
|Монтана
|Иртыш
|Габала
|Акжайык
|Меппен
|Актобе
|Анжи
|Актобе
|Анжи
|Атырау
|Карабах
|Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Греция (U-18)
|Латвия (U-18)
|0:0
|Россия (U-18)
|Болгария (U-18)
|22:00
|Казахстан (U-18)
|Словения (U-18)
|19:30
|Санкт-Петербург (U-18)
|Словакия (U-18)
|22:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|СКА
|Сибирь
|3:2
|Слован
|Югра
|22:30
|Амур
|Йокерит
|15:30
|Барыс
|Салават Юлаев
|19:30
|Локомотив
|Лада
|22:00
|Динамо М
|Ак Барс
|22:30
|Трактор
|Автомобилист
|20:00
|Спартак
|Слован
|22:30
|Медвешчак
|Югра
|23:55
|Металлург Нк
|Барыс
|18:00
|Металлург Мг
|Авангард
|20:00
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|22:00
|Динамо М
|ЦСКА
|22:30
|Амур
|Адмирал
|15:30
|Металлург Мг
|Авангард
|20:00
|СКА
|Йокерит
|22:30
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|Ижсталь
|18:30
|Сарыарка
|Торос
|19:00
|Химик Вс
|Сарыарка
|21:30
|ТХК
|Торпедо УК
|22:00
|Химик Вс
|Торпедо УК
|20:00
|ТХК
|Сарыарка
|20:00
|Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Ирбис (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|20:00
|Ладья (мол)
|Алтай (мол)
|20:30
|Ирбис (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|20:00
|Ладья (мол)
|Алтай (мол)
|20:30
|Ладья (мол)
|Снежные Барсы (мол)
|19:00
|Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
|Оденсе Бульдогс
|Бейбарыс
|2:1
|Риттен Спорт
|Ноттингем Пантерс
|23:55
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|Номад
|Алматы
|Иртыш
|Кулагер
|Астана
|Горняк
|Бейбарыс
|Темиртау
|Астана
|Горняк
|Иртыш
|Кулагер
|Номад
|Алматы
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|Бейбарыс
|Темиртау
|Астана
|Алматы
|17:00
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
|Химки
|Астана
|81:60
|УНИКС
|ЦСКА
|21:00
|Астана
|Зенит СПб
|16:00
|Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
|Порт Пярну
|Барсы Атырау
|23:00
|Авис Рапла
|Барсы Атырау
|22:30
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
|18:00
|Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
|18:40
|Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины)
|15:30
|Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция)
|19:00
|Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины)
|16:30
|Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция)
|18:00
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
|Буревестник-Алматы
|Алтай
|13:00
|Атырау
|ТНК "Казхром"
|15:00
|Есиль СК
|Тараз
|17:00
|ТНК "Казхром"
|Есиль СК
|13:00
|Алтай
|Атырау
|15:00
|Павлодар
|Буревестник-Алматы
|17:00
|Есиль СК
|Алтай
|13:00
|Тараз
|ТНК "Казхром"
|15:00
|Атырау
|Павлодар
|17:00
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
|Алтай
|Караганда
|Жетысу
|Алматы
|Иртыш-Казхром
|Астана
|Караганда
|Алматы
|Астана
|Жетысу
|Алтай
|Иртыш-Казхром
|Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
|Свитолина
|Воскобоева
|09:30
|Аррубаррена-Веcино
|Путинцева
|06:00
|Шведова
|Бегу
|06:00
|Бублик
|Пуиль
|06:00
|Тиафо
|Кукушкин
|06:00
|Ирогойен, Сойлу
|Крейчикова, Воскобоева
|06:00
|Кинг, Шведова
|Ван, Вонгтеанчай
|06:00
|Хибино, Росольска
|Путинцева, Риске
|06:00
|Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
|Казахстан
|Гонконг
|16:15
|Малайзия
|Ирландия
|18:30
|Ирландия
|Гонконг
|16:15
|Казахстан
|Малайзия
|18:30
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|Маяк
|Акжайык
|Маяк
|Акжайык
|СКА-Свердловск
|Акжайык
|СКА-Свердловск
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
|Аят
|Кайрат
|Аят
|Кайрат
|Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
|Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины)
|19:15
|Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)
|19:15
|Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины)
|18:30
|Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)
|20:15
|Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)
|16:00
|Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины)
|19:45