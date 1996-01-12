Перевод пресс-конференции Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке

Казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс начали пресс-тур в преддверии их боя.Боксеры уже дали две пресс-конференции. Первая из них прошла в Нью-Йорке, а вторая - в Лос-Анджелесе.Представляем вашему видео вниманию полное видео с пресс-конференции в Нью-Йорке, переведенное на русский язык.