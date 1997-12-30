Новый выпуск программы "Наш футбол.kz"

На телеканале "ОН-ТВ" вышел новый выпуск передачи "Наш футбол.kz", передает корреспондент Vesti.kz.
В новом выпуске ведущий Петр Воликов расскажет, зачем сборной Казахстана нужен Жерар Гоу, как состоялся переход Георгия Жукова в "Кайрат" и почему трансферная кампания "Окжетпеса" пока вызывает большие вопросы.
Также зрители узнают и о других событиях, случившихся в этом межсезонье казахстанской премьер-лиги.
В новом выпуске ведущий Петр Воликов расскажет, зачем сборной Казахстана нужен Жерар Гоу, как состоялся переход Георгия Жукова в "Кайрат" и почему трансферная кампания "Окжетпеса" пока вызывает большие вопросы.
Также зрители узнают и о других событиях, случившихся в этом межсезонье казахстанской премьер-лиги.