Гонщик "Астаны" Фоминых рассказал о возвращении в велоспорт после падения со скалы

Большое интервью Даниила Фоминых для Сергея Курдюкова.
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а также Twitter-ленты по интересам
|Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
|Бавария
|РБ Лейпциг
|3:0
|Футбол. Суперубок Италии 2016
|Ювентус
|Милан
|1:1 п. 3:4
|Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
|Интер
|Лацио
|3:0
|Фиорентина
|Наполи
|3:3
|Рома
|Кьево
|3:1
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Тобол
|Кайсар
|1:1
|Тобол
|Окжетпес
|0:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Медвешчак
|Металлург Мг
|6:3
|Торпедо НН
|Динамо М
|1:2 ОТ
|Спартак
|Локомотив
|2:1
|Адмирал
|Югра
|4:1
|Авангард
|Динамо Мн
|0:1
|Барыс
|Трактор
|3:4
|Медвешчак
|Салават Юлаев
|3:2 Б
|Куньлунь Ред Стар
|Амур
|0:1 Б
|ХК Сочи
|Динамо М
|5:3
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Челмет
|Торпедо УК
|0:8
|Южный Урал
|Сарыарка
|3:4
|Челмет
|Сарыарка
|0:3
|Южный Урал
|Торпедо УК
|4:5 Б
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Горняк
|Бейбарыс
|2:3 ОТ
|Алматы
|Темиртау
|4:3
|Алтай-Торпедо
|Кулагер
|1:4
|Горняк
|Бейбарыс
|1:6
|Алматы
|Темиртау
|4:1
|Алтай-Торпедо
|Кулагер
|1:7
|Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
|Атырау-2
|Жайык
|3:2
|Мангыстау
|Динамо-Костанай
|3:2
|Динамо-Казыгурт
|КазНАУ-Алматы (фарм)
|3:0
|Павлодар-2
|Тараз-2
|2:3
|ТНК «Казхром-2»
|Женис-Есиль СК (фарм)
|2:3
|Алтай-2
|Кайсар
|3:1
|Жетысу-Жастар
|Тараз-2
|0:3
|Жайык
|Мангыстау
|1:3
|КазНАУ-Алматы (фарм)
|Павлодар-2
|1:3
|Актобе
|ТНК «Казхром-2»
|0:3
|Женис-Есиль СК (фарм)
|Атырау-2
|3:1
|Кайсар
|Динамо-Казыгурт
|1:3
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
|Астана
|Жетысу
|1:3
|Алтай
|Иртыш-Казхром
|1:3
|Караганда
|Алматы
|0:3
|Иртыш-Казхром
|Караганда
|3:0
|Жетысу
|Алтай
|0:3
|Алматы
|Астана
|3:0
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
|Динамо Ас
|Астана
|11:8
|Динамо Ас
|Астана
|9:7
|Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
|Евсеев
|Нам
|2:0
|Евсеев
|Альтмайер
|0:2
|Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
|Баронс Кварталс
|Барсы Атырау
|101:94
|Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
|Алматинский Легион
|Казыгурт
|80:83
|Капшагай
|Тобол
|97:80
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|Динамо-Казань-2
|9:3
|Акжайык
|Универсал
|Акжайык
|Универсал
|Универсал
|Акжайык
|Универсал
|Акжайык
|Бокс. Профессиональный бокс 2016
|Акбербаев
|Крстатич
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Тобол
|Окжетпес
|0:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Куньлунь Ред Стар
|Амур
|0:1 Б
|ХК Сочи
|Динамо М
|5:3
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Челмет
|Сарыарка
|0:3
|Южный Урал
|Торпедо УК
|4:5 Б
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|Кулагер
|1:7
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|Динамо-Казань-2
|9:3
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Барыс
|Металлург Мг
|17:00
|Авангард
|Трактор
|17:00
|Нефтехимик
|СКА
|20:00
|Барыс
|Авангард
|19:30
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Зауралье
|Торпедо УК
|19:30
|Рубин
|Сарыарка
|20:00
|Зауралье
|Сарыарка
|19:30
|Рубин
|Торпедо УК
|20:00
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
|Акжайык
|Динамо-Казань-2
|14:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2016
|Жанабаев
|Танампей
|Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
|Караганда
|Астана
|14:00
|Иртыш-Казхром
|Жетысу
|16:00
|Алтай
|Алматы
|18:00
|Алматы
|Иртыш-Казхром
|14:00
|Жетысу
|Караганда
|16:00
|Астана
|Алтай
|18:00
|Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
|Халл Сити
|Манчестер Сити
|23:15
|Ливерпуль
|Сток Сити
|23:15
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Тобол
|Атырау
|21:00
|Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
|Иртыш
|Тигры Астаны
|17:00
|Тигры Астаны
|Окжетпес
|17:00
|Окжетпес
|Иртыш
|17:00
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
|Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария)
|17:50
|Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины)
|17:50