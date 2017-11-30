Хоккеисты "Торпедо" одержали победу в матче ВХЛ

А "Сарыарка" уступила по буллитам.
Сегодня 01:03
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Казахстанские клубы провели домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Усть-каменогорское "Торпедо" на своем льду обыграло "Спутник" из Нижнего Тагила- 2:0. С более подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
Обе шайбы у "Торпедо" на свой счет записали игроки с опытом выступления за сборную Казахстана: на десятой минуте отличился защитник Леонид Метальников, а на 58-й - нападающий Евгений Рымарев.
Карагандинская "Сарыарка" на своем льду в серии буллитов уступила "Челмет" из Челябинска - 2:3. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
По ходу встречи "Сарыарка" дважды вела в счете: на четвертой минуте отличился Артур Сарваров, а на 37-й - Айрат Зиазов. На это "Спутник" ответил шайбами Марселя Шолохова в большинстве на 18-й минуте и Дмитрия Алексеева на 48-й, а победный буллит забросил Александр Шепелев.
Усть-каменогорское "Торпедо" на своем льду обыграло "Спутник" из Нижнего Тагила- 2:0. С более подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
Обе шайбы у "Торпедо" на свой счет записали игроки с опытом выступления за сборную Казахстана: на десятой минуте отличился защитник Леонид Метальников, а на 58-й - нападающий Евгений Рымарев.
Карагандинская "Сарыарка" на своем льду в серии буллитов уступила "Челмет" из Челябинска - 2:3. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
По ходу встречи "Сарыарка" дважды вела в счете: на четвертой минуте отличился Артур Сарваров, а на 37-й - Айрат Зиазов. На это "Спутник" ответил шайбами Марселя Шолохова в большинстве на 18-й минуте и Дмитрия Алексеева на 48-й, а победный буллит забросил Александр Шепелев.