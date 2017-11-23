"Сарыарка" после гостевой победы поднялась на третье место в ВХЛ

А "Торпедо", ведя 2:0, упустило победу в основное время, но выиграло в серии буллитов.
Вчера 23:47
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Фото пресс-службы "Сарыарки"
Казахстанские клубы провели очередные матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская "Сарыарка" в гостях обыграла "Горняк" из Учалы - 4:1. С подробной статистикой игры вы можете ознакомиться здесь.
В составе казахстанского клуба на седьмой минуте отличился Станислав Альшевский, на восьмой - Артур Сарваров, на 19-й - Айрат Зиазов, а на 50-й большинство реализовал Эдгарс Сиксна. При этом на седьмой минуте нападающий "Горняка" Виталии Попов сравнял счет, но равенство продержалось всего 55 секунд.
Усть-каменогорское "Торпедо" в Орске в серии буллитов победило местный "Южный Урал" - 3:2. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
По ходу игры "Торпедо" вело с преимуществом в две шайбы, но позволило сопернику отыграться.У казахстанского клуба на шестой минуте отличился Денис Игнашин, а на 28-й большинство реализовал Роман Бердников. На это "Южный Урал" ответил шайбами Пауля Манушина на 29-й минуте и Егора Дорофеева на 49-й - в обоих случаях хозяева имели на одного игрока больше. В серии буллитов решающим оказался бросок нападающего "Торпедо" Владимира Короткова.
Следующие матчи казахстанские клубы проведут 29 ноября на домашних площадках: "Торпедо" встретится с "Горняком", а "Сарыарка" примет "Южный Урал". Игры начнутся в 18:30 и 19:00 по времени Астаны соответственно.
После 27 матчей "Сарыарка" с 54 очками идет третьей, а "Торпедо" с 43 баллами занимает 12-е место из 27 команд.
Карагандинская "Сарыарка" в гостях обыграла "Горняк" из Учалы - 4:1. С подробной статистикой игры вы можете ознакомиться здесь.
В составе казахстанского клуба на седьмой минуте отличился Станислав Альшевский, на восьмой - Артур Сарваров, на 19-й - Айрат Зиазов, а на 50-й большинство реализовал Эдгарс Сиксна. При этом на седьмой минуте нападающий "Горняка" Виталии Попов сравнял счет, но равенство продержалось всего 55 секунд.
Усть-каменогорское "Торпедо" в Орске в серии буллитов победило местный "Южный Урал" - 3:2. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
По ходу игры "Торпедо" вело с преимуществом в две шайбы, но позволило сопернику отыграться.У казахстанского клуба на шестой минуте отличился Денис Игнашин, а на 28-й большинство реализовал Роман Бердников. На это "Южный Урал" ответил шайбами Пауля Манушина на 29-й минуте и Егора Дорофеева на 49-й - в обоих случаях хозяева имели на одного игрока больше. В серии буллитов решающим оказался бросок нападающего "Торпедо" Владимира Короткова.
Следующие матчи казахстанские клубы проведут 29 ноября на домашних площадках: "Торпедо" встретится с "Горняком", а "Сарыарка" примет "Южный Урал". Игры начнутся в 18:30 и 19:00 по времени Астаны соответственно.
После 27 матчей "Сарыарка" с 54 очками идет третьей, а "Торпедо" с 43 баллами занимает 12-е место из 27 команд.