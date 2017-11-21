"Торпедо" и "Сарыарка" одержали победы с одинаковым счетом в ВХЛ

Карагандинский клуб идет на четвертом месте.
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Фото с официального сайта "Торпедо"
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Усть-каменогорское "Торпедо" в Челябинске победило "Челмет" - 3:0. На 17-й минуте отличился Иван Иванов, на 51-й - Бренден Миллер, а на 57-й - Тэннер Соренсон.
С точно таким же результатом победу одержала карагандинская "Сарыарка", которая в Нижнем Тагиле обыграла "Спутник" - 3:0. Дубль оформил Сергей Тополь, отличившийся на 33-й и 35-й минутах, а на 50-ю третью шайбу забросил Станислав Альшевский.
Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 27 ноября: в этот день "Торпедо" в Орске встретится с "Южным Уралом, а "Сарыарка" в Учалы сыграет с "Горняком". Игры начнутся в 18:30 и 19:00 соответственно.
После 26 игр "Сарыарка с 51 очком идет на четвертом месте, а "Торпедо" с 42 баллами занимает 12-ю строчку из 27 команд в таблице.
Усть-каменогорское "Торпедо" в Челябинске победило "Челмет" - 3:0. На 17-й минуте отличился Иван Иванов, на 51-й - Бренден Миллер, а на 57-й - Тэннер Соренсон.
С точно таким же результатом победу одержала карагандинская "Сарыарка", которая в Нижнем Тагиле обыграла "Спутник" - 3:0. Дубль оформил Сергей Тополь, отличившийся на 33-й и 35-й минутах, а на 50-ю третью шайбу забросил Станислав Альшевский.
Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 27 ноября: в этот день "Торпедо" в Орске встретится с "Южным Уралом, а "Сарыарка" в Учалы сыграет с "Горняком". Игры начнутся в 18:30 и 19:00 соответственно.
После 26 игр "Сарыарка с 51 очком идет на четвертом месте, а "Торпедо" с 42 баллами занимает 12-ю строчку из 27 команд в таблице.