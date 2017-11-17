"Сарыарка" одержала 15-ю победу в сезоне ВХЛ

Карагандинский клуб идет на восьмом месте в чемпионате.
Вчера 21:00
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Фото с сайта ХК "Сарыарка"
Карагандинская "Сарыарка" одержала победу над "Южным Уралом" в Орске в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Орске, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Сарыарки" дубль оформил Айрат Зиазов, еще одну шайбу забросил Станислав Альшевский. У "Южного Урала" отличился Александр Куршук.
Для карагандинского клуба эта победа стала 15-й в текущем сезоне. "Сарыарка" с 42 очками занимает восьмое место в таблице. На счету "Южного Урала" 36 баллов и 16-я строчка.
Ранее свой матч выиграл другой казахстанский клуб - усть-каменогорское "Торпедо" на выезде разгромило "Горняк" со счетом 9:4.
Встреча, состоявшаяся в Орске, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Сарыарки" дубль оформил Айрат Зиазов, еще одну шайбу забросил Станислав Альшевский. У "Южного Урала" отличился Александр Куршук.
Для карагандинского клуба эта победа стала 15-й в текущем сезоне. "Сарыарка" с 42 очками занимает восьмое место в таблице. На счету "Южного Урала" 36 баллов и 16-я строчка.
Ранее свой матч выиграл другой казахстанский клуб - усть-каменогорское "Торпедо" на выезде разгромило "Горняк" со счетом 9:4.