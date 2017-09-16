Дамир Рыспаев объявил о "переходе" в "Торпедо" из ВХЛ

Ранее тафгаю разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой ФХР.
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Фото пресс-службы ХК "Барыс"
22-летний тафгай из системы "Барыса" Дамир Рыспаев проведет ближайший месяц в составе усть-каменогорского "Торпедо", выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сам хоккеист сообщил "Чемпионату".
"Сегодня я вылетаю в родной Усть-Каменогорск, в команду "Торпедо". Буду месяц играть в ВХЛ, уже успел поговорить с тренерским штабом. Меня ждут в команде и сказали готовиться к играм", - пояснил Рыспаев.
Напомним, что летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между "Барысом" и "Куньлунь Ред Стар" устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увел своих игроков в раздевалку. По итогам инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.
В последнее время Рыспаев выступал в команде "Номад" в чемпионате Казахстана. Накануне стало известно, что совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с игрока. Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.
"Сегодня я вылетаю в родной Усть-Каменогорск, в команду "Торпедо". Буду месяц играть в ВХЛ, уже успел поговорить с тренерским штабом. Меня ждут в команде и сказали готовиться к играм", - пояснил Рыспаев.
Напомним, что летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между "Барысом" и "Куньлунь Ред Стар" устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увел своих игроков в раздевалку. По итогам инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.
В последнее время Рыспаев выступал в команде "Номад" в чемпионате Казахстана. Накануне стало известно, что совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с игрока. Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.