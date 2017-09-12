"Сарыарка" перед казахстанским дерби с "Торпедо" проиграла в овертайме "Рубину"

Игра прошла в Караганде.
12 сентября 22:54
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Фото с официального сайта "Сарыарки"
Высшая Хоккейная ЛигаХоккеисты "Сарыарки" уступили в овертайме тюменскому "Рубину" в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат
Сарыарка - Рубин 2:3 ОТ
Голы: Антоновский, 6 (1:0); Попов, 8 (1:1); Пушкар, 41 (1:2); Сиксна, 47 (2:2); Трубкин, 60 (2:3)
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Сарыарка - Рубин 2:3 ОТ
Голы: Антоновский, 6 (1:0); Попов, 8 (1:1); Пушкар, 41 (1:2); Сиксна, 47 (2:2); Трубкин, 60 (2:3)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 12 сентября, в Караганде и завершилась со счетом 2:3. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
В составе "Сарыарки" на седьмой минуте в большинстве отличился Илья Антоновский, а на 48-й в равных составах - Эдгарс Сиксна. У "Рубина" все шайбы были заброшены в равенстве. На девятой минуте у тюменцев отличился Егор Попов, на 42-й - Джош Пушкар, а на 61-й - Руслан Трубкин.
Отметим, что казахстанский нападающий "Рубина" Константин Савенков результативными действиями в прошедшей игре не отметился.
Следующий матч "Сарыарка" проведет 16 сентября в Усть-Каменогорске, где встретится с "Торпедо". Казахстанское дерби ВХЛ начнется в 17:00 по астанинскому времени.