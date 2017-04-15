Букмекеры сделали прогноз на третий матч финала ВХЛ между "Торпедо" и "Динамо"

Эта игра пройдет в Балашихе.
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Сегодня, 17 апреля, состоится третий матч финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между усть-каменогорским "Торпедо" и "Динамо" из Балашихи, передает корреспондент Vesti.kz.
Эта игра пройдет на площадке клуба из Московской области и начнется в 22:00 по времени Астаны. На данный момент со счетом 2:0 в серии ведет "Динамо",
На основное время третьего матча букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Динамо" - 2.39, ничья - 3.72, а победа "Торпедо" - 2.46. На то, что российский клуб выиграет во встрече с учетом овертайма и буллитов, коэффициент составляет 1.85, а на выигрыш казахстанской команды - 1.89.
Отметим, что и для "Торпедо", и для "Динамо" выход в финал плей-офф ВХЛ уже является высшим достижением в истории. В регулярном чемпионате клуб из Усть-Каменогорска занял первое место, а команда из Балашихи финишировала на шестой строчке.
Серия между "Торпедо" и "Динамо" продлится до четырех побед одной из команд. Сильнейший в ней станет победителем ВХЛ сезона 2016/17 и обладателем Кубка Братины.
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