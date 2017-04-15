В плей-офф есть только живые и мертвые - тренер ХК "Торпедо"

Алексей Ждахин прокомментировал поражение своей команды во втором матче.
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Главный тренер усть-каменогорского "Торпедо" Алексей Ждахин прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала ВХЛ с "Динамо" из Балашихи, сообщается на сайте казахстанского клуба.
- Интересная игра. Она именно похожа на плей-офф.
- Алексей Геннадьевич, есть травмированные игроки в команде после сегодняшнего матча?
- Коллега мой подтвердит - в плей-офф есть только живые и мертвые. Так что все живы.
- Уже заметно - Бочаров тащит, у вас вратари - нет...
- Наверное, нападающим нужно "перезарядить пушку".
- Алексей Геннадьевич, прокомментируйте возвращение в состав Аркадия Шестакова?
- Я же вам говорил, что у нас все в обойме, кто лучше готов, тот играет.
Напомним, "Торпедо" на своей арене проиграло со счетом 1:3. Таким образом, "Динамо" ведет в серии до четырех побед 2-0.