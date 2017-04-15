Наши хоккеисты не нюхали пороха финала - тренер "Торпедо"

Алексей Ждахин прокомментировал поражение своей команды.
14 апреля 07:15
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Фото с сайта ХК "Торпедо"
Главный тренер усть-каменогорского "Торпедо" Алексей Ждахин прокомментировал поражение своей команды в первом матче финала плей-офф ВХЛ с "Динамо" из Балашихи, сообщается на сайте казахстанского клуба.
- Тяжелая игра. Это плей-офф.
- Алексей Геннадьевич, первая пятиминутка показалось провальной. С чем связано - волнение, нервозность?
- Анатолий Александрович говорит, что у них ребята молодые, но у нас тоже вроде как постарше, но они даже не нюхали пороха финала, так что, наверное, в одинаковых условиях.
Напомним, "Торпедо" потерпело поражение со счетом 1:2. Следующий матч состоится сегодня, 14 апреля, в Усть-Каменогорске.